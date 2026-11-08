Aksi Mulia Jonatan Christie: Sumbangkan Bonus Asian Games 2026 untuk Korban Karhutla

JONATAN Christie kembali melakukan aksi mulia. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu menyumbangkan bonus yang diraihnya di Asian Games 2026 untuk korban bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia.

Seperti diketahui, Jonatan membantu Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia meraih medali emas di nomor beregu pada Asian Games 2026. Itu merupakan kepingan mulia pertama dalam 28 tahun terakhir.

1. Sumbangkan Bonus dari Asian Games

Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Bagi Jonatan, medali emas ini melengkapi pencapaiannya di Asian Games. Ia sebelumnya jadi juara di nomor perorangan pada edisi 2018 di Jakarta.

Kebahagiaan itu lalu dibagikan Jonatan dengan cara menyumbangkan bonusnya bagi korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Uang yang didonasikan Jojo digunakan untuk membangun beberapa fasilitas seperti sekolah dan masjid.

Aksi mulai lagi-lagi dilakukan Jonatan. Kali ini, bonus dari Asian Games 2026 disumbangkan untuk korban karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia lewat platform KitaBisa.

“Terima kasih Jonatan sudah ikut berbagi kebaikan untuk perempuan, ibu, dan anak-anak terdampak karhutla. Kebaikanmu jadi bagian dari harapan untuk mereka yang sedang menghadapi masa sulit,” tulis KitaBisa di akun Instagram @kitabisacom, dikutip Minggu (8/11/2026).