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3 Pelatih Asal Indonesia yang Melatih Tim Bulu Tangkis Malaysia di Asian Games 2026, Nomor 1 Rexy Mainaky!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |04:12 WIB
3 Pelatih Asal Indonesia yang Melatih Tim Bulu Tangkis Malaysia di Asian Games 2026, Nomor 1 Rexy Mainaky!
Berikut tiga pelatih asal Indonesia yang melatih Tim Bulu Tangkis Malaysia di Asian Games 2026 (Foto: PB Djarum)
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BERIKUT tiga pelatih asal Indonesia yang melatih Tim Bulu Tangkis Malaysia di Asian Games 2026. Salah satunya adalah Rexy Mainaky.

Tim Bulu Tangkis Malaysia tak meraih hasil maksimal di nomor beregu Asian Games 2026 khususnya sektor putra. Sebab, mereka kandas di tangan Tim Bulu Tangkis Indonesia pada babak perempatfinal.

Ilustrasi bulu tangkis foto mnc media

Nasib yang sama dialami tim putri. Malaysia juga kandas di babak perempatfinal dari Tim Bulu Tangkis Korea Selatan. Alhasil, mereka nihil medali di nomor beregu.

Padahal, Tim Bulu Tangkis Malaysia sudah mempekerjakan tiga orang pelatih asal Indonesia di Asian Games 2026. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pelatih Asal Indonesia yang Melatih Tim Bulu Tangkis Malaysia di Asian Games 2026

1. Rexy Mainaky

Rexy Mainaky. (Foto: Instagram/ba_malaysia)

Sosok satu ini sudah berada di Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) sejak 1 Desember 2021. Ini adalah periode kedua Rexy setelah yang pertama pada 2005-2015 dengan tugas sebagai pelatih ganda putra.

Di periode kedua ini, ia berperan sebagai Wakil Direktur Kepelatihan BAM. Tapi, dalam beberapa waktu terakhir, Rexy bertugas sebagai direktur kepelatihan untuk sektor ganda putra, putri, dan campuran.

 

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