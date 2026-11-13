Buktikan Diri Belum Habis, Comeback Sensasional Marc Marquez Sudah Diprediksi Cal Crutchlow

MADRID – Rider andalan Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali membuktikan tajinya sebagai salah satu penantang gelar terkuat di pentas MotoGP 2026. Kendati sempat tertinggal jauh dengan selisih 102 poin akibat didera cedera, jagoan asal Spanyol itu sukses melakukan comeback brilian dan kini memanaskan kembali jalur perebutan mahkota juara dunia.

Kebangkitan Marquez menjadi salah satu cerita menarik sepanjang musim ini. Namun, mantan pembalap MotoGP, Cal Crutchlow, mengaku tidak terkejut melihat kemampuan rider asal Spanyol tersebut keluar dari situasi sulit.

Crutchlow menilai Marquez selalu memiliki kemampuan untuk bangkit meski menghadapi berbagai hambatan. Menurutnya, mentalitas kompetitif dan kualitas yang dimiliki pembalap berjuluk The Baby Alien itu membuatnya tidak pernah bisa dianggap remeh dalam perburuan gelar.

Keyakinan tersebut bukan tanpa alasan karena Crutchlow pernah menjadi rekan satu tim Marquez di Honda. Keduanya sama-sama berada di pabrikan Jepang tersebut pada periode 2015 hingga 2020.

1. Tahu Betul Kualitas Marquez

Saat itu, Crutchlow memperkuat LCR Honda dan berhasil meraih tiga kemenangan di kelas utama MotoGP. Setelah tidak lagi menjadi pembalap reguler, dia melanjutkan karier sebagai pembalap penguji dan beberapa kali tampil sebagai pembalap wildcard Yamaha.

Cal Crutchlow. (Foto: Instagram/lcr.team)

Sementara itu, Marquez harus melewati periode sulit akibat serangkaian cedera serius pada lengan dan bahunya. Kondisi tersebut sempat menghambat perjalanan kariernya setelah bertahun-tahun mendominasi persaingan MotoGP.

Perjalanan Marquez mulai berubah setelah meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini Ducati pada 2024. Dia berhasil mengakhiri penantian panjang selama 1.000 hari tanpa kemenangan sebelum kembali merebut gelar juara dunia pada musim berikutnya bersama tim pabrikan Ducati.