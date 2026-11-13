Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Buktikan Diri Belum Habis, Comeback Sensasional Marc Marquez Sudah Diprediksi Cal Crutchlow

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |20:09 WIB
Buktikan Diri Belum Habis, Comeback Sensasional Marc Marquez Sudah Diprediksi Cal Crutchlow
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

MADRID – Rider andalan Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali membuktikan tajinya sebagai salah satu penantang gelar terkuat di pentas MotoGP 2026. Kendati sempat tertinggal jauh dengan selisih 102 poin akibat didera cedera, jagoan asal Spanyol itu sukses melakukan comeback brilian dan kini memanaskan kembali jalur perebutan mahkota juara dunia.

Kebangkitan Marquez menjadi salah satu cerita menarik sepanjang musim ini. Namun, mantan pembalap MotoGP, Cal Crutchlow, mengaku tidak terkejut melihat kemampuan rider asal Spanyol tersebut keluar dari situasi sulit.

Crutchlow menilai Marquez selalu memiliki kemampuan untuk bangkit meski menghadapi berbagai hambatan. Menurutnya, mentalitas kompetitif dan kualitas yang dimiliki pembalap berjuluk The Baby Alien itu membuatnya tidak pernah bisa dianggap remeh dalam perburuan gelar.

Keyakinan tersebut bukan tanpa alasan karena Crutchlow pernah menjadi rekan satu tim Marquez di Honda. Keduanya sama-sama berada di pabrikan Jepang tersebut pada periode 2015 hingga 2020.

1. Tahu Betul Kualitas Marquez

Saat itu, Crutchlow memperkuat LCR Honda dan berhasil meraih tiga kemenangan di kelas utama MotoGP. Setelah tidak lagi menjadi pembalap reguler, dia melanjutkan karier sebagai pembalap penguji dan beberapa kali tampil sebagai pembalap wildcard Yamaha.

Cal Crutchlow. (Foto: Instagram/lcr.team)
Cal Crutchlow. (Foto: Instagram/lcr.team)

Sementara itu, Marquez harus melewati periode sulit akibat serangkaian cedera serius pada lengan dan bahunya. Kondisi tersebut sempat menghambat perjalanan kariernya setelah bertahun-tahun mendominasi persaingan MotoGP.

Perjalanan Marquez mulai berubah setelah meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini Ducati pada 2024. Dia berhasil mengakhiri penantian panjang selama 1.000 hari tanpa kemenangan sebelum kembali merebut gelar juara dunia pada musim berikutnya bersama tim pabrikan Ducati.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/38/3253634/berikut_dua_pembalap_dengan_kemenangan_terbanyak_di_motogp_2026-SPDH_large.jpg
2 Pembalap dengan Kemenangan Terbanyak MotoGP 2026, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/38/3253631/jorge_lorenzo_marah_marah_disebut_mencoret_valentino_rossi_dari_daftar_goat_motogp-jaSc_large.jpg
Jorge Lorenzo Marah-Marah Disebut Coret Valentino Rossi dari Daftar GOAT MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/38/3253629/gigi_dalligna_mengingatkan_ducati_tetap_mengincar_gelar_konstruktor_meski_marc_marquez_bakal_jadi_juara_dunia_motogp_2026_pekan_depan-gXpL_large.jpg
Marc Marquez Selangkah Lagi Juara Dunia MotoGP 2026, Ducati Kejar Gelar Konstruktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/38/3253628/berikut_tiga_pembalap_peraih_pole_position_terbanyak_di_motogp_2026-asqm_large.jpg
3 Pembalap Peraih Pole Position Terbanyak di MotoGP 2026, Nomor 1 Bukan Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/38/3253544/valentino_rossi_dan_marc_marquez_sempat_terlibat_persaingan_sengit_di_motogp-XU2M_large.jpg
Valentino Rossi: Saya Khawatir Tanggal Lahir Anak Saya seperti Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/38/3253519/marc_marquez_dan_valentino_rossi-Jsp5_large.jpg
Jorge Lorenzo Coret Valentino Rossi dari Daftar GOAT MotoGP jika Marc Marquez Juara Dunia 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement