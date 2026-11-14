Pembalap Ducati Didikan Valentino Rossi Akui Marc Marquez Sudah Minta Maaf, Ada Apa?

PEMBALAP tes Ducati Corse, Nicolo Bulega, mengakui Marc Marquez sudah meminta maaf kepadanya terkait insiden yang terjadi pada 2024. Namun, ia enggan membocorkan hal pribadi semacam itu ke khalayak luas.

Marquez dan Bulega terlibat senggolan di lap terakhir pada balapan internal yang digelar di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, pada 2024. Keduanya tampil dalam ajang World Ducati Week.

1. Angkat Suara

Gara-gara senggolan itu, Bulega urung naik podium. Sementara, Marquez finis ketiga. Insiden tersebut tidak banyak diketahui orang karena balapan berlangsung tertutup.

Dua tahun kemudian, Bulega akhirnya angkat suara. Pembalap didikan VR46 Riders Academy itu mengakui Marquez langsung meminta maaf kepadanya lewat percapakan di telefon.

“Ya, dia menelefon saya keesokan malamnya dan meminta maaf. Pada akhirnya, membuat kesalahan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Saya sudah melupakannya sekarang,” kata Bulega, dikutip dari Motosan, Sabtu (14/11/2026).

“Dia juga memberikan saya sebuah helm berisi pesan tertulis, dia menulis saya adalah pembalap yang sangat kencang dan punya gaya balap yang indah. Dia memberikan helm itu sebagai bentuk permintaan maaf,” imbuh juara dunia World Superbike 2026 tersebut.