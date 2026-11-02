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HOME SPORTS F1 & A1

Profil Kimi Antonelli, Juara Dunia F1 2026 Sekaligus yang Termuda Sepanjang Sejarah!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |10:22 WIB
Profil Kimi Antonelli, Juara Dunia F1 2026 Sekaligus yang Termuda Sepanjang Sejarah!
Simak profil Kimi Antonelli sang juara dunia F1 2026 sekaligus yang termuda sepanjang sejarah (Foto: F1)
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PROFIL Kimi Antonelli menarik untuk diulas. Sebab, ia baru saja menjadi juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah.

Antonelli berhasil mengamankan titel juara dunia F1 pertamanya usai finis ketiga pada balapan di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Meksiko, Senin (2/11/2026) dini hari WIB. Ia mengumpulkan 380 poin dan unggul hingga 119 angka dari Max Verstappen di posisi dua.

Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/kimi.antonelli)

Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu pun resmi menyandang titel juara dunia F1 2026. Hebatnya, Antonelli adalah pembalap Italia pertama yang menjadi kampiun dalam 73 tahun terakhir.

1. Profil Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli lahir di Bologna, Italia, pada 25 Agustus 2006. Ia adalah putra sulung dari pasangan Marco Antonelli dan Veronica Pomaro.

Sang ayah menyematkan ‘Kimi’ sebagai nama tengah anaknya karena terinspirasi dari juara dunia F1 2007 Kimi Raikkonen. Meski punya nama depan Andrea, justru Kimi Antonelli lah yang dipakai sebagai ‘branding’.

Darah balapan mengalir dari Marco Antonelli yang merupakan mantan pembalap. Pria berpaspor Italia itu juga pemilik dari tim Antonelli Motorsport serta AKM Motorsport.

Karier balap Kimi Antonelli dimulai dari karting, seperti normalnya pembalap F1 lain. Pada 2014, ia direkrut oleh Giovanni Minardi dan sukses menjuarai berbagai ajang nasional termasuk WSK Super Master Series 2017.

Prestasi terpenting Antonelli tercatat pada 2020 ketika menjadi juara Karting Eropa termuda di usia 14 tahun. Setahun berselang, ia mulai masuk ke ajang balap formula dengan turun di Kejuaraan F4 Italia.

 

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