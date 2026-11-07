Pedas! Bos Mercedes F1 Sindir Pembalap MotoGP yang Ancam Mogok di Qatar: Geopolitik Saja Tidak Paham

SAO PAULO – Bos tim Mercedes AMG Petronas Formula 1 (F1), Toto Wolff, melayangkan kritik tajam terhadap para pembalap MotoGP terkait sikap keras mereka mengenai penyelenggaraan GP Qatar pada akhir pekan ini. Wolff menilai aksi mogok yang diancam para pembalap serta kegaduhan media yang ditimbulkan terlampau berlebihan.

Gelaran MotoGP Qatar 2026 sendiri tetap berjalan pada 6-9 November 2026, meskipun 19 dari 22 pembalap sebelumnya sempat menandatangani surat penolakan tampil. Mereka menuntut pihak kejuaraan bertanggung jawab penuh atas segala risiko keselamatan yang mungkin terjadi di kawasan tersebut.

Tuntutan tersebut kabarnya tidak dipenuhi, dan manajemen MotoGP justru mengancam akan memberikan sanksi tegas hingga larangan balapan bagi yang absen. Di sisi lain, pabrikan Yamaha memilih menarik empat pembalapnya demi mematuhi kebijakan internal perusahaan terkait perjalanan ke Timur Tengah.

1. Dukung Tindakan Tegas Pengelola Kejuaraan

Menanggapi situasi tersebut, Wolff menegaskan dukungannya terhadap F1 dan FIA yang tetap merencanakan balapan di Qatar serta Abu Dhabi pada akhir November dan awal Desember mendatang. Langkah ini tetap berjalan meski F1 sudah menyiapkan Imola sebagai opsi cadangan jika situasi memburuk.

"Stefano (Domenicali) dan Mohammed (Ben Sulayem) sudah sangat jelas menyikapi situasi ini, bahwa Formula 1 selalu mengikuti panduan internasional, baik terkait pembatasan perjalanan, pembatalan penerbangan, maupun peringatan dari pemerintah lokal," kata Wolff di sela-sela F1 GP Brasil 2026, dikutip dari Crash, Sabtu (7/11/2026).

Toto Wolff

"Menurut saya, masukan dari pemerintah setempat itulah yang harus menjadi acuan utama. Saya mendukung penuh langkah tersebut. Jika para pembalap yang geopolitik saja tidak tahu apa-apa mendadak angkat bicara hanya karena punya panggung media, itu cuma buat mencari perhatian," sentil Wolff.

Wolff menegaskan dirinya menyetujui langkah tegas yang diambil oleh manajemen MotoGP dalam menghadapi pembangkangan para pembalap. Menurutnya, keputusan untuk tampil atau tidak sepenuhnya berada di tangan individu masing-masing tanpa harus memicu dorongan kolektif yang merugikan ajang balap.