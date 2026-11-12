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Tembus Perempatfinal, Febriana/Meylisa Bicara Kunci Sukses Singkirkan Wakil Jepang di 16 Besar Kumamoto Masters 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |19:43 WIB
Tembus Perempatfinal, Febriana/Meylisa Bicara Kunci Sukses Singkirkan Wakil Jepang di 16 Besar Kumamoto Masters 2026
Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari sukses melaju ke perempatfinal Kumamoto Masters 2026 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)
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KUMAMOTO – Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari sukses melaju ke perempatfinal Kumamoto Masters 2026 Super 500. Pasangan ganda putri Indonesia itu menilai kesabaran dan fokus menjadi faktor penting saat mengalahkan Mio Konegawa/An Uesugi.

Febriana/Meilysa memastikan kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-11 pada babak 16 besar, Kamis (12/11/2026). Pertandingan tersebut berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang.

1. Mampu Menjaga Fokus

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Meilysa mengaku bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan dengan hasil positif tanpa mengalami cedera. Ia menyebut kemampuan menjaga fokus sepanjang laga menjadi salah satu penentu kemenangan mereka.

"Alhamdulillah diberikan kemenangan tanpa cedera. Kunci kemenangan hari ini adalah bermain sabar dari awal sampai akhir dan fokus pada satu poin demi satu poin," kata Trias dikutip dari rilis resmi PBSI, Kamis (12/11/2026).

Sementara itu, Febriana mengakui mereka sempat mengalami kesulitan pada awal pertandingan. Menurutnya, permainan yang terlalu terburu-buru membuat pasangan Indonesia belum bisa mengendalikan jalannya laga.

Ana kemudian menjelaskan perubahan pendekatan permainan membantu mengatasi perlawanan lawan. Mereka berusaha lebih sabar dalam bertahan dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk melancarkan serangan.

 

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