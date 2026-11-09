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Rachel/Febi dan Devin/Faathir Mundur dari Kumamoto Masters 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |17:14 WIB
Rachel/Febi dan Devin/Faathir Mundur dari Kumamoto Masters 2026
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dan Devin Artha Wahyudi/Ali Faathir Rayhan, ditarik mundur dari Kumamoto Masters 2026 dengan alasan berbeda (Foto: X/@INABadminton)
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JAKARTA – Dua wakil Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dan Devin Artha Wahyudi/Ali Faathir Rayhan, ditarik mundur dari Kumamoto Masters 2026 dengan alasan berbeda. Total, ada 11 pemain yang akan mewakili Indonesia di ajang tersebut.

Kumamoto Masters bakal bergulir di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, 10-15 November 2026. Sayangnya, Rachel/Febi dan Devin/Faathir, absen jelang turnamen tersebut.

1. Rachel/Febi Tidak Siap

Rachel Allesya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

Rachel/Febi dipastikan tidak tampil karena kondisinya belum siap usai menjalani tur Eropa. Juara Australia Open 2025 itu juga akan absen di Hong Kong Open pekan depan.

"Rachel/Febi tidak turun di dua turnamen ini didasari dari hasil turnamen di Eropa. Kondisi mereka saat ini belum siap kembali mengikuti turnamen," ucap Kepala Pelatih Ganda Putri Pelatnas PBSI, Karel Mainaky, dikutip Senin (9/11/2026).

"Jadi daripada saya paksakan dan hasilnya tidak maksimal, ada baiknya untuk sementara waktu melakukan latihan dan pembenahan di pelatnas Cipayung. Dengan ini mereka punya banyak waktu untuk bisa tampil lebih baik di tahun 2027," sambung adik dari Rexy Mainaky tersebut.

2. Devin/Faathir Butuh Latihan

Sementara itu, Devin/Faathir ditarik untuk lebih mempersiapkan diri di turnamen selanjutnya dua pekan mendatang, Hong Kong Open dan Syed Modi India International 2026. Keputusan tersebut tentunya berdasarkan pertimbangan matang.

"Devin/Faathir kami tarik keikutsertaannya dari Kumamoto Masters 2026 dikarenakan evaluasi dari tiga turnamen sebelumnya di Eropa hasilnya tidak cukup baik," ungkap Kepala Pelatih Ganda Putra Pelatnas PBSI, Antonius Budi Ariantho.

 

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