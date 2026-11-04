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Hasil 32 Besar Korea Open 2026: Alwi Farhan dan Mutiara Ayu Puspitasari Lolos ke 16 Besar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |12:16 WIB
Hasil 32 Besar Korea Open 2026: Alwi Farhan dan Mutiara Ayu Puspitasari Lolos ke 16 Besar!
Alwi Farhan lolos ke 16 besar Korea Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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SEBANYAK lima wakil Indonesia bertanding di babak pertama (32 besar) Korea Open 2026 yang berlangsung di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan pada Rabu (4/11/2026) pagi hingga siang WIB. Dari lima wakil yang bermain, dua di antaranya memenangkan laga sehingga lolos ke 16 besar Korea Open 2026.

1. Mutiara Ayu Puspitasari dan Alwi Farhan Lolos

Dua wakil Indonesia yang memenangkan pertandingan adalah tunggal putri Mutiara Ayu Puspitasari dan tunggal putra Alwi Farhan. Mutiara berhadapan dengan wakil Korea Selatan Kim Joo Eun. 

Mutiara Ayu Puspitasari lolos 16 besar Korea Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Mutiara Ayu Puspitasari lolos 16 besar Korea Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Pertemuan keduanya berlangsung selama dua gim yang berjalan ketat. Di gim pertama, Mutiara mengatasi permainan sang lawan dengan skor 21-16. Memasuki gim kedua, Mutiara melanjutkan catatan apiknya dan menang 21-19.

Sementara itu, Alwi Farhan berhadapan dengan wakil Jepang, Kenta Nishinoto. Alwi Farhan mampu menang mudah lewat dua gim, yakni dengan skor 21-14 dan 21-11,

2. Tiga Wakil Indonesia Tersingkir

Sementara itu, tiga wakil Indonesia yang tumbang adalah tunggal putra Prahdiska Bagas Shujiwo dan Richie Duta Ricardo, serta ganda campuran Jafar Hidayatullah/Rinjani. Bagas kalah dari wakil Hong kKng Lee Cheuk Yiu dalam dua gim langsung.

Di gim Pertama, Bagas cukup kesulitan meladeni Lee Cheuk Yiu yang membuatnya kalah dengan skor 8-21. Masuk gim kedua, Bagas kembali kalah dari sang lawan  kali ini dengan skor 16-21.

 

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