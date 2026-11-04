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Rekap Hasil Korea Open 2026: Moh Zaki Ubaidillah dan Muhammad Yusuf Tersingkir

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |16:27 WIB
Rekap Hasil Korea Open 2026: Moh Zaki Ubaidillah dan Muhammad Yusuf Tersingkir
Rekap Hasil Korea Open 2026: Moh Zaki Ubaidillah dan Muhammad Yusuf Tersingkir (Instagram/@badminton.ina)
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YEOSU - Dua wakil tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah dan Muhammad Yusuf, tumbang di babak 32 besar Korea Open 2026. Keduanya harus angkat koper lebih dulu dalam turnamen tersebut.

1. Ubed Kalah

Dua pertandingan itu berlangsung di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan pada Rabu (4/11/2026) sore WIB. Dalam laga tersebut, Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- kalah dari wakil Jepang, Yushi Tanaka.

Ubed langsung bermain agresif pada awal gim pertama. Permainan ofensif itu menghasilkan keunggulan atas Yushi Tanaka dengan skor 10-8.

Namun begitu, Ubed tampak kesulitan setelah jeda interval gim pertama. Dia akhirnya menelan kekalahan dari Yushi yang bermain konsisten hingga akhir gim pertama dengan skor 13-21.

Pada gim kedua, Ubed langsung tertinggal jauh hingga akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 14-14. Namun sayang, Ubed kehilangan momentum dan kalah dengan skor 17-21.

Muhammad Yusuf tersingkir di Korea Open 2026 (Instagram/@badminton.ina)
Muhammad Yusuf tersingkir di Korea Open 2026 (Instagram/@badminton.ina)

2. Muhammad Yusuf Tersingkir

Di pertandingan lainnya, Muhammad Yusuf juga kewalahan menghadapi wakil Korea Selatan, Kim Hae Deun. Yusuf sebenarnya mampu memenangkan gim pertama dengan skor 21-17.

Namun pada gim kedua dan ketiga, Yusuf kesulitan meredam permainan wakil tuan rumah. Kim yang tampil percaya diri berhasil mengunci kemenangan di gim kedua dan ketiga dengan skor 21-12 serta 21-14.

 

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