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PBPI Targetkan Timnas Padel Indonesia Rutin Tampil di Piala Dunia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |20:38 WIB
PBPI Targetkan Timnas Padel Indonesia Rutin Tampil di Piala Dunia
PBPI Targetkan Timnas Padel Indonesia Rutin Tampil di Piala Dunia (Cikal Bintang)
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JAKARTA - Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) menargetkan timnas padel Indonesia rutin tampil di Piala Dunia. Ketua Umum PBPI, Galih Dimuntur Kartasasmita, mengatakan target ini dipasang untuk menjaga tradisi prestasi olahraga padel Indonesia.

1. Target Rutin Tampil di Piala Dunia

Timnas padel Indonesia menorehkan prestasi di kancah dunia. Pencapaian itu dijajaki melalui tim putri yang mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya berhasil lolos ke Piala Dunia Padel yang berlangsung di Doha, Qatar pada 2 - 7 November 2026.

Selama tampil di turnamen level dunia, Timnas Padel Putri Indonesia menyudahi perjuangan dengan menempati peringkat ke-12. Garuda Pertiwi menghadapi lawan-lawan kuat di fase grup seperti Swedia, Mesir, dan Italia.

Dari ketiga lawan itu, Timnas Padel Putri Indonesia sukses meraih kemenangan atas Mesir (2-1). Garuda Pertiwi menelan kekalahan dari Swedia (0-3) dan Italia (0-3). 

Di fase pemeringkatan, Timnas Padel Putri Indonesia kalah dari Amerika Serikat (0-2) sehingga harus puas dengan peringkat 12 dari 16 negara.

PBPI targetkan Timnas Padel Indonesia rutin tampil di Piala Dunia (Cikal Bintang)
PBPI targetkan Timnas Padel Indonesia rutin tampil di Piala Dunia (Cikal Bintang)

Galih mengatakan, pencapaian ini sangat membanggakan bagi Indonesia. Terlebih, menurut Galih, timnas padel Putri Indonesia melangkah ke Piala Dunia tanpa ekspektasi tinggi.

"Kami berangkat bertahap, tahun lalu kami nomor 3 Asia, tahun ini kami bisa mengalahkan nomor 3 dan nomor 1 Asia. Tahun ini kami masuk ke Piala Dunia tanpa mengetahui ranking kami, kami pulang-pulang mendapat ranking dunia, yaitu 12 dunia," tutur Galih kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Ini suatu capaian yang luar biasa, yang menurut saya di olahraga itu jarang sekali, tapi hanya karena mereka lah kita bisa sampai sini. Jadi itu membanggakan dan mengharukan," tuturnya.

 

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