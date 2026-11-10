Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Asia Padel Junior 2026, 17 Negara Bersaing di Jakarta

Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Asia Padel Junior 2026, 17 Negara Bersaing di Jakarta (Cikal Bintang)

JAKARTA – International Padel Federation bersama Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) resmi membuka FIP Junior Asia Padel Cup 2026 atau Piala Asia Padel Junior 2026. Turnamen itu digelar di Pluit Padel Parq, Jakarta, pada 10-14 November 2026.

1. Piala Asia Padel Junior 2026

Meski seremoni pembukaan baru berlangsung pada Selasa, rangkaian pertandingan sebenarnya sudah dimulai sejak Sabtu (7/11/2026). Babak kualifikasi berlangsung hingga Senin (9/11/2026). Sementara putaran final dijadwalkan berakhir pada Sabtu (14/11/2026).

Sebanyak 17 negara ambil bagian dalam turnamen edisi kedua tersebut. Setelah melalui babak kualifikasi, jumlah peserta kemudian mengerucut menjadi delapan negara yang bersaing di putaran final.

Piala Asia Padel Junior 2026 mempertandingkan dua kategori, yaitu putra dan putri. Setiap kategori terbagi dalam tiga kelompok usia, yaitu U-14, U-16, dan U-18.

Ketua Umum PBPI, Galih Dimuntur Kartasasmita, bangga Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah kejuaraan tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menggelar berbagai ajang olahraga internasional.

“Buat kami ini langkah awal dari kami membuktikan kepada dunia bahwa kita siap untuk menjadi tuan rumah apa pun, olahraga apa pun, mau itu padel atau yang lainnya,” kata Galih kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Piala Asia Padel Junior 2026 (Cikal Bintang)

Ia juga menyoroti peningkatan jumlah peserta dibandingkan penyelenggaraan edisi pertama di Bahrain pada 2024. Jika sebelumnya hanya diikuti tujuh negara, jumlah peserta pada edisi 2026 bertambah 10 negara sehingga total menjadi 17 negara.

“Khususnya untuk padel, kita buktikan di dalam junior ini dulu. Naik 10 negara, itu membuktikan bahwa Indonesia memiliki suatu yang sangat baik untuk didatangi, bisa menjadi rumah olahraga ke depannya,” ucap Galih.

Negara-negara yang mengikuti babak kualifikasi di antaranya Indonesia, Australia, Filipina, Hong Kong, Lebanon, Pakistan, Taiwan, Kuwait, Thailand, Oman, Kazakstan, Malaysia, dan Qatar. Sementara itu, Jepang, Iran, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab (UEA) langsung mendapatkan tempat di putaran final berdasarkan hasil pada edisi sebelumnya.

Untuk kategori putri, Timnas Padel Junior Indonesia berhasil melangkah ke putaran final. Garuda Pertiwi tergabung di Grup B bersama Thailand dan Jepang, sedangkan Grup A dihuni Australia, Filipina, dan Iran.

Sementara itu, persaingan kategori putra juga terbagi dalam dua grup. Grup A diisi Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Kuwait, sedangkan Grup B dihuni UEA, Iran, Kazakstan, serta Lebanon.