Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sejarah Baru! Timnas Padel Putri Indonesia Segel Tiket Piala Dunia 2026 Usai Singkirkan Jepang

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |08:10 WIB
Sejarah Baru! Timnas Padel Putri Indonesia Segel Tiket Piala Dunia 2026 Usai Singkirkan Jepang
Timnas Padel Putri Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/padelfip)
A
A
A

KUWAIT – Tim Nasional (Timnas) Padel Putri Indonesia sukses mencatatkan prestasi luar biasa setelah mengamankan tempat di putaran final Piala Dunia Padel 2026. Kepastian sejarah ini diraih Skuad Garuda Pertiwi usai menundukkan tim kuat Jepang pada babak semifinal kualifikasi melalui pertarungan sengit.

Pertandingan penentu yang digelar di Central Court Oro Padel, Kuwait pada Kamis 29 Oktober 2026 waktu setempat tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Hasil positif ini membawa Garuda Pertiwi melangkah ke ajang tertinggi padel dunia.

1. Laga Sengit Tiga Partai Melawan Jepang

Pada partai pembuka, duet Novela Putria/Fitriani Sabatini tampil tangguh dengan membalikkan keadaan saat menumbangkan Kitano/Kutsuna melalui rubber game (4-6, 6-4, 6-2). Namun, Jepang sempat menyamakan kedudukan usai kedatangan pasangan Tokumoto/Kushima yang meraih kemenangan atas Ni Putu Armini/Fadona Kusuma (6-2, 6-3).

Di laga penentu, Timnas Padel Putri Indonesia akhirnya berhasil menunjukkan taring mereka. Pasangan Fitriana Sabrina/Beatrice Gumulya berhasil menundukkan duet Tsukamoto/Ozawa dua set langsung (6-4, 6-3).

Keberhasilan ini mengunci satu tempat di Piala Dunia Padel 2026. Turnamen padel level tertinggi tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Qatar pada 2 - 7 November 2026 mendatang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/43/3247904/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_premier_padel_milano_2026_di_vision-CRVK_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel Milano 2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/40/3246387/indonesian_padel_league_2026_resmi_bergulir_okezone-amiy_large.jpg
10 Klub Ikuti Indonesian Padel League 2026, Begini Format Kompetisinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/43/3243153/padel_pro_indonesia-CEi9_large.jpg
Asian Games 2026, Padel Pro Indonesia Bicara Masa Depan Atlet Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/40/3239757/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_premier_padel_2026_madrid_p1_di_dalam_artikel_ini-t0Qd_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2026 Madrid P1, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/40/3234931/wbi_menggelar_kompetisi_bertajuk_fashion_padel_nusantara-kdJW_large.jpg
WBI Gelar Kompetisi Fashion Padel Nusantara, Duel Ekshibisi Selebriti Meriahkan Suasana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/43/3234822/liliana_tanoesoedibjo_sambut_positif_wbi_fashion_padel_nusantara-LIwG_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Apresiasi Inovasi WBI Fashion Padel Nusantara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement