Sejarah Baru! Timnas Padel Putri Indonesia Segel Tiket Piala Dunia 2026 Usai Singkirkan Jepang

KUWAIT – Tim Nasional (Timnas) Padel Putri Indonesia sukses mencatatkan prestasi luar biasa setelah mengamankan tempat di putaran final Piala Dunia Padel 2026. Kepastian sejarah ini diraih Skuad Garuda Pertiwi usai menundukkan tim kuat Jepang pada babak semifinal kualifikasi melalui pertarungan sengit.

Pertandingan penentu yang digelar di Central Court Oro Padel, Kuwait pada Kamis 29 Oktober 2026 waktu setempat tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Hasil positif ini membawa Garuda Pertiwi melangkah ke ajang tertinggi padel dunia.

1. Laga Sengit Tiga Partai Melawan Jepang

Pada partai pembuka, duet Novela Putria/Fitriani Sabatini tampil tangguh dengan membalikkan keadaan saat menumbangkan Kitano/Kutsuna melalui rubber game (4-6, 6-4, 6-2). Namun, Jepang sempat menyamakan kedudukan usai kedatangan pasangan Tokumoto/Kushima yang meraih kemenangan atas Ni Putu Armini/Fadona Kusuma (6-2, 6-3).

Di laga penentu, Timnas Padel Putri Indonesia akhirnya berhasil menunjukkan taring mereka. Pasangan Fitriana Sabrina/Beatrice Gumulya berhasil menundukkan duet Tsukamoto/Ozawa dua set langsung (6-4, 6-3).

Keberhasilan ini mengunci satu tempat di Piala Dunia Padel 2026. Turnamen padel level tertinggi tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Qatar pada 2 - 7 November 2026 mendatang.