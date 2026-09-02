JAKARTA – Turnamen Premier Padel 2026: Madrid P1 tengah berlangsung dan menghadirkan persaingan sengit dari para pemain padel terbaik dunia. Para peserta terus berjuang meraih kemenangan demi melaju ke babak berikutnya hingga menuju partai puncak di Madrid.
Rangkaian pertandingan Madrid P1 2026 dapat disaksikan secara live streaming di VISION+. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini. Penggemar padel bisa mengikuti keseruan turnamen mulai dari babak awal hingga fase penentuan sesuai jadwal tayangan yang tersedia.
Jadwal Premier Padel 2026: Madrid P1
Selasa, 1 September 2026
14.00 WIB — Madrid P1 Day 1
22.00 WIB — Madrid P1 Day 1 (2)
Rabu, 2 September 2026
14.00 WIB — Madrid P1 Day 2
Kamis, 3 September 2026
14.00 WIB — Madrid P1 Day 3
20.00 WIB — Madrid P1 Day 3 (2)
Jumat, 4 September 2026
14.00 WIB — Madrid P1 Day 4 – Quarter Final
Sabtu, 5 September 2026
17.00 WIB — Madrid P1 Day 5 – Women's Semifinal 1
Minggu, 6 September 2026
22.50 WIB — Madrid P1 Day 6 – Men's Final