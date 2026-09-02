Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2026 Madrid P1, Klik di Sini!

Simak jadwal dan link live streaming Premier Padel 2026 Madrid P1 di dalam artikel ini (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Turnamen Premier Padel 2026: Madrid P1 tengah berlangsung dan menghadirkan persaingan sengit dari para pemain padel terbaik dunia. Para peserta terus berjuang meraih kemenangan demi melaju ke babak berikutnya hingga menuju partai puncak di Madrid.

Rangkaian pertandingan Madrid P1 2026 dapat disaksikan secara live streaming di VISION+. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini. Penggemar padel bisa mengikuti keseruan turnamen mulai dari babak awal hingga fase penentuan sesuai jadwal tayangan yang tersedia.

Jadwal Premier Padel 2026: Madrid P1

Selasa, 1 September 2026

14.00 WIB — Madrid P1 Day 1

22.00 WIB — Madrid P1 Day 1 (2)

Rabu, 2 September 2026

14.00 WIB — Madrid P1 Day 2

Kamis, 3 September 2026

14.00 WIB — Madrid P1 Day 3

20.00 WIB — Madrid P1 Day 3 (2)

Jumat, 4 September 2026

14.00 WIB — Madrid P1 Day 4 – Quarter Final

Sabtu, 5 September 2026

17.00 WIB — Madrid P1 Day 5 – Women's Semifinal 1

Minggu, 6 September 2026

22.50 WIB — Madrid P1 Day 6 – Men's Final