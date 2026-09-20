Asian Games 2026, Padel Pro Indonesia Bicara Masa Depan Atlet Nasional

PADEL Indonesia memasuki babak baru setelah olahraga tersebut akan menjalani debut di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Momentum ini menjadi bagian penting dalam perkembangan padel di Indonesia dan Asia.

Menjelang ajang tersebut, Padel Pro Indonesia menggelar Padel Pro Academy Launch pada 19–20 September 2026. Kegiatan ini mempertemukan Tim Nasional Padel Indonesia, pemain internasional, serta sejumlah talenta muda yang diproyeksikan menjadi generasi penerus.

1. Indonesia Vs Dunia: Persiapan Menuju Asian Games

Sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Tim Nasional Padel Indonesia menghadapi pemain internasional dari Spanyol, Argentina, dan Swedia dalam pertandingan ekshibisi. Laga tersebut menjadi salah satu agenda persiapan sekaligus memperkenalkan kekuatan Indonesia menjelang debut padel di Asian Games.

Tim Indonesia diperkuat Giorgio Soemarno, Armando Soemarno, Valentinus Dyas, serta satu atlet tim nasional lainnya. Pertandingan melawan pemain dari tiga negara tersebut juga menjadi kesempatan bagi para atlet Indonesia untuk mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dengan latar belakang kompetisi internasional.

2. Generasi Penerus Mulai Disiapkan

Selain tim nasional, Padel Pro Academy menjadi bagian lain yang mendapat perhatian dalam agenda tersebut. Para pemain mengikuti pertandingan ekshibisi, sesi uji coba kepelatihan, serta penilaian yang dipimpin Technical & Methodology Director, David Garrido.

Padel Pro Indonesia

Padel Pro Academy dibentuk untuk membangun sistem pembinaan pemain muda secara lebih terarah. Program tersebut mencakup pengenalan olahraga padel, pengembangan kemampuan teknik dan taktik, pembentukan pola pikir kompetitif, hingga persiapan menuju jenjang prestasi.

Program pembinaan ini juga diarahkan untuk membuka jalur bagi pemain muda menuju kompetisi dengan level yang lebih tinggi. Dengan sistem yang terstruktur, pemain diharapkan dapat berkembang secara bertahap sesuai kemampuan dan kelompok usia masing-masing.