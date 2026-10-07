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10 Klub Ikuti Indonesian Padel League 2026, Begini Format Kompetisinya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |02:05 WIB
10 Klub Ikuti Indonesian Padel League 2026, Begini Format Kompetisinya!
Indonesian Padel League 2026 resmi bergulir. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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INDONESIAN Padel League (IPL) 2026 resmi dimulai pada 5 Oktober 2026 dan akan berlangsung hingga babak final pada 31 Januari 2027. Kompetisi tersebut digelar PT Liga Padel Indonesia bersama Pengurus Besar Padel Indonesia (PBPI) sebagai bagian dari upaya membangun kompetisi padel nasional yang lebih profesional.

Kompetisi ini menggunakan konsep liga profesional dengan klub-klub yang berbasis kota. Indonesian Padel League 2026 diharapkan menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem padel nasional yang lebih terstruktur, kompetitif, dan berkelanjutan.

Erick Thohir hadir di pembukaan Indonesian Padel League 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Erick Thohir hadir di pembukaan Indonesian Padel League 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Setiap klub yang berpartisipasi hadir dengan konsep franchise yang merepresentasikan identitas kota, komunitas, dan budaya lokal. Klub tidak hanya menjadi tim yang bertanding, tetapi juga membawa karakter, basis pendukung, serta identitas yang dapat berkembang bersama masyarakat di kota masing-masing.

1. Klub Berasal dari 5 Provinsi

Pada musim perdana, Indonesian Padel League diikuti 10 klub yang berasal dari lima provinsi. Klub tersebut yakni AAS Padel Team, ASC Padel Team, Aubry Padel Indonesia, Belio Midnight Borneo, Blacksteel Padel, Dewa United Padel Banten, Exodia, Onic Padel, Rosiade Padel Club, dan Yasika Padel Club.

Pertandingan pembuka Indonesian Padel League 2026 berlangsung serentak di dua venue. Bandeja Padel Arena, Jakarta menjadi kandang Onic Padel yang menghadapi Blacksteel Padel, ASC Padel Team, dan Aubry Padel Indonesia.

Sementara The Sphere, Bali menjadi markas Yasika Padel Club yang berhadapan dengan Rosiade Padel Club, Dewa United Padel Banten, dan AAS Padel Team. Upacara pembukaan Indonesian Padel League 2026 berlangsung di Bandeja Padel Arena, Jakarta, pada Selasa 6 Oktober 2026.

Upacara pembukaan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir. Direktur PT Kompetisi Padel Indonesia, Rudi Laksmana, serta Wakil Ketua Umum Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI), Mochtar Sarman, turut hadir.

Menpora Erick Thohir mengapresiasi adanya kompetisi resmi padel di Indonesia. Menurutnya, langkah membuat kompetisi ini bisa menciptakan ekosistem yang baik dalam perkembangan olahraga padel di Indonesia.

"Saya senang, bangga, bersyukur ketika banyak cabang olahraga sudah mulai memikirkan dua sayap. Yaitu satu liganya, satu tim nasionalnya. Karena ini keseimbangan yang harus terjadi di semua cabang olahraga," kata Erick kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026.

2. Prestasi Atlet Padel Indonesia di Asian Games 2026

Erick Thohir berharap, keberadaan Indonesian Padel League 2026 dapat mendorong prestasi Indonesia di kancah Asia maupun dunia. Apalagi, olahraga padel mulai dipertandingkan seperti di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Di multi-ajang olahraga itu, Timnas Padel Indonesia mampu membawa pulang satu medali perak dan perunggu. Prestasi ini, kata Erick Thohir, menjadi bukti betapa pentingnya menjaga ekosistem dalam sebuah olahraga.

"Kita lihat bagaimana kemarin padel di Asian Games hampir kasih emas, tapi alhamdulillah perak. Luar biasa buat cabor yang baru ikut sudah memberikan perak. Nah, itu bukti bahwa pembinaan untuk tim nasionalnya berjalan. Nah, sekarang liganya juga berjalan sebagai komersialisasi," ujar Erick Thohir.

 

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