JAKARTA – Penggemar olahraga padel dapat kembali menyaksikan persaingan para pemain terbaik dunia melalui turnamen Premier Padel. Minggu ini, Premier Padel Milano 2026 bergulir pada 12–18 Oktober 2026 di Milan, Italia, menghadirkan pertandingan seru yang mempertemukan para atlet padel profesional dalam perebutan gelar juara. Seluruh rangkaian pertandingan Premier Padel dapat disaksikan streaming dengan klik link di sini.
Premier Padel merupakan salah satu kompetisi padel profesional bergengsi di dunia yang mempertemukan pemain-pemain papan atas internasional. Setiap pertandingan menyuguhkan aksi menarik, mulai dari adu strategi, refleks, hingga kekompakan pasangan dalam menghadapi lawan.
Cara Nonton Premier Padel Milano 2026 di VISION+
Ingin mengikuti keseruan turnamen padel dunia minggu ini? Berikut cara menonton Premier Padel Milano 2026 melalui VISION+:
Premier Padel Milano 2026 menjadi salah satu agenda olahraga internasional yang dinantikan para pencinta padel minggu ini. Persaingan para pemain profesional dunia akan menghadirkan pertandingan yang penuh strategi, intensitas, dan aksi menarik di setiap babak.
Jangan lewatkan keseruan turnamen padel dunia Premier Padel Milano 2026. Cek jadwalnya dan ikuti perjuangan para pemain terbaik dunia melalui live streaming di VISION+.
(Wikanto Arungbudoyo)
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