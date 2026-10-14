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Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel Milano 2026 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |18:17 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel Milano 2026 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming Premier Padel Milano 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Penggemar olahraga padel dapat kembali menyaksikan persaingan para pemain terbaik dunia melalui turnamen Premier Padel. Minggu ini, Premier Padel Milano 2026 bergulir pada 12–18 Oktober 2026 di Milan, Italia, menghadirkan pertandingan seru yang mempertemukan para atlet padel profesional dalam perebutan gelar juara. Seluruh rangkaian pertandingan Premier Padel dapat disaksikan streaming dengan klik link di sini

Premier Padel merupakan salah satu kompetisi padel profesional bergengsi di dunia yang mempertemukan pemain-pemain papan atas internasional. Setiap pertandingan menyuguhkan aksi menarik, mulai dari adu strategi, refleks, hingga kekompakan pasangan dalam menghadapi lawan.

Cara Nonton Premier Padel Milano 2026 di VISION+

Ingin mengikuti keseruan turnamen padel dunia minggu ini? Berikut cara menonton Premier Padel Milano 2026 melalui VISION+:

  1. Download aplikasi VISION+ melalui Google Play Store atau App Store
  2. Login menggunakan akun VISION+ atau lakukan registrasi jika belum memiliki akun
  3. Cari tayangan Premier Padel Milano 2026 atau kanal olahraga yang menayangkannya
  4. Aktifkan paket beIN Sports mulai Rp36.000,- per bulan untuk bisa mengakses pertandingan seru di channel beIN Sports
  5. Nonton pertandingan Premier Padel Milano dan olahraga lain termasuk Formula 1, LaLiga, UEFA Champions League.

Main padel sebagai olahraga indoor. (Foto: dok Magnific)

Premier Padel Milano 2026 menjadi salah satu agenda olahraga internasional yang dinantikan para pencinta padel minggu ini. Persaingan para pemain profesional dunia akan menghadirkan pertandingan yang penuh strategi, intensitas, dan aksi menarik di setiap babak.

Jangan lewatkan keseruan turnamen padel dunia Premier Padel Milano 2026. Cek jadwalnya dan ikuti perjuangan para pemain terbaik dunia melalui live streaming di VISION+.

(Wikanto Arungbudoyo)

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