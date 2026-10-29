Lolos 16 Besar Hylo Open 2026, Febriana/Meilysa Yakin Bisa Melaju Lebih Jauh Lagi

SAARBRUCKEN – Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, mengawali kiprah mereka di ajang Hylo Open 2026 dengan hasil manis. Berstatus sebagai unggulan ketiga, pasangan yang akrab disapa Ana/Trias ini sukses mengamankan tiket babak kedua usai menundukkan wakil Polandia, Paulina Cybulska/Kornelia Marczak, pada Selasa 27 Oktober 2026.

Bertanding di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Ana/Trias tampil superior sejak awal laga. Tanpa menemui kendala berarti, ganda putri Merah Putih tersebut menyudahi perlawanan lawan dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-9.

Keberhasilan menerapkan taktik ofensif sejak gim pertama menjadi kunci utama dominasi Ana/Trias di lapangan. Penerapan pola permainan yang matang membuat mereka terus memegang kendali rally hingga pertandingan berakhir.

“Alhamdulillah pertandingan hari ini berjalanan dengan baik, pola yang sudah disiapkan bisa berjalan dengan baik. Untuk kendala tidak begitu ada, dari awal kami lebih bermain dominan dengan pola menyerang,” ujar Febriana dikutip dari tim Humas dan Media PP PBSI, Kamis (29/10/2026).

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

1. Ambisi Naik Podium Tertinggi

Meski menang dengan margin skor yang cukup jauh, Trias menilai pasangan Polandia sempat memberikan perlawanan yang ulet. Ketenangan dan kedisiplinan mengumpulkan angka demi angka menjadi pembeda dalam duel tersebut.

“Dari awal sampai akhir kami mencoba bermain menyerang dan Alhamdulillah bisa berjalan baik. Lawan tadi bermain cukup ulet. Kunci kemenangan hari ini selalu fokus satu demi satu poin. Target kami mau naik podium tertinggi,” ucap Trias.

Kemenangan Ana/Trias turut diikuti oleh pasangan Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Pasangan yang disapa Tiwi/Fadia itu juga melenggang ke babak kedua usai memenangi laga dua gim langsung.