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Hasil French Open 2026: Kejutan, Fajar/Fikri Kandas di Babak Pertama!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |16:04 WIB
Hasil French Open 2026: Kejutan, Fajar/Fikri Kandas di Babak Pertama!
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri secara mengejutkan kandas di babak pertama French Open 2026 Super 750 (Foto: X/@INABadminton)
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PARIS – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri secara mengejutkan kandas di babak pertama French Open 2026 Super 750. Mereka kalah dari Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi-Lin dengan poin 24-26 dan 13-21.

Bermain di Arena Grand Paris, Paris, Prancis, Rabu (21/10/2026), Fajar/Fikri berusaha menampilkan performa terbaiknya saat berjumpa dengan Chiu/Wang dalam gim pertama. Sementara waktu mereka dapat unggul 3-2 atas lawan.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Chiu/Wang akhirnya dapat berbalik unggul 12-11 atas Fajar/Fikri. Ganda putra Indonesia itu terus berusaha agar dapat segera kembalikan keadaan kembali.

Pada akhirnya, Fajar/Fikri harus mengakui ketangguhan Chiu/Wang. Pasalnya, mereka kalah setelah duel ketat dengan poin 26-24.

Dalam gim kedua, Fajar/Fikri coba bangkit dengan bermain agresif. Namun, Chiu/Wang cukup tenang dalam meladeni pola permainan lawan.

 

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