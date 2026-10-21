Kejutan-Kejutan French Open 2026, Gugurnya Fajar/Fikri dan Jonatan Christie di Babak Pertama

PARIS – Ajang French Open 2026 yang berlangsung di Arena Grand Paris, Tremblay-en-France, Paris, menghadirkan kejutan besar bagi pencinta bulu tangkis Indonesia. Dua kekuatan utama Merah Putih, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Jonatan Christie, secara mengejutkan harus angkat koper lebih awal di babak 32 besar.

Kekalahan Fajar/Fikri menjadi sorotan tajam lantaran pasangan ganda putra tersebut baru saja meraih predikat juara di Denmark Open 2026. Hasil pahit di Paris menjadi antiklimaks bagi pasangan yang tengah dalam tren positif tersebut.

1. Gugurnya Andalan Indonesia

Menghadapi wakil Taiwan, Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi-Lin, Fajar/Fikri harus mengakui keunggulan lawan dua gim langsung. Laga sengit di gim pertama berakhir dengan skor tipis 24-26 sebelum mereka menyerah 13-21 di gim kedua.

Di sektor tunggal putra, kejutan tak kalah menghenyakkan terjadi ketika Jonatan Christie bertekuk lutut di tangan juniornya sendiri. Pebulu tangkis muda Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah atau Ubed, sukses menghentikan langkah sang senior di babak pembuka.

Pertandingan antara Fajar/Fikri dan Chiu/Wang berjalan ketat sejak awal gim pertama. Sempat memimpin di angka 3-2, Fajar/Fikri kemudian tertinggal 11-12 dan akhirnya kalah dalam adu setting point yang melelahkan.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Pada gim kedua, Fajar/Fikri berupaya bangkit demi memaksakan rubber game. Namun, permainan tenang dan penuh percaya diri dari Chiu/Wang membuat wakil Indonesia terus tertinggal 6-12 hingga mengakhiri laga dengan skor 13-21.

2. Jaga Asa di Paris

Kendati dua pemain pilar harus gugur secara prematur, sejumlah wakil Indonesia lainnya berhasil meraih hasil positif di babak awal. Di sektor ganda putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses melaju usai menundukkan pasangan dari Taiwan.