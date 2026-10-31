Hasil Hylo Open 2026 Semalam: Jonatan Christie Tembus Semifinal, Febriana/Amallia Terhenti

SAARBRUCKEN — Dua wakil bulu tangkis Indonesia menorehkan hasil kontras pada babak perempatfinal Hylo Open 2026. Jonatan Christie (tunggal putra) sukses mengamankan tiket semifinal, sedangkan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi (ganda putri) harus tersingkir.

Rangkaian pertandingan tersebut dihelat di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, pada Jumat 30 Oktober 2026 malam WIB. Jonatan turun gelanggang terlebih dahulu dalam rangkaian laga semalam.

1. Perjuangan Tiga Gim Jonatan Christie

Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu berhadapan dengan wakil Jepang, Kodai Naraoka. Jonatan harus melalui tiga pertandingan untuk mengalahkan jagoan Jepang itu.

Pada gim pertama, Jonatan mendominasi dan mengemas kemenangan telak 21-8. Berlanjut pada gim kedua, Jojo yang sempat memimpin akhirnya kalah dengan skor 18-21.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Di gim ketiga, Jonatan tampil percaya diri. Pebulu tangkis kelahiran Jakarta itu akhirnya mampu membungkus kemenangan dengan skor meyakinkan 21-11.