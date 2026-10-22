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Kisah Menarik Hendra Setiawan, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Pensiun dengan Dua Impian yang Belum Tercapai

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |04:01 WIB
Kisah Menarik Hendra Setiawan, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Pensiun dengan Dua Impian yang Belum Tercapai
Momen kebersamaan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan bersama para istri. (Foto: Instagram/sansan_san)
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LEGENDA Indonesia, Hendra Setiawan sudah lama pensiun sebagai atlet bulu tangkis profesional. Hendra pun disebut legenda karena sudah mengharumkan nama Tanah Air di dunia dengan berbagai gelar juara, namun ternyata masih ada dua gelar yang belum ia rasakan.

Hendra mencatatkan masa bakti luar biasa selama 35 tahun di dunia tepok bulu hingga menginjak usia 40 tahun. Ajang Indonesia Masters 2025 menjadi panggung terakhir bagi pemain yang berpamitan dari panggung kompetisi profesional bersama Mohammad Ahsan tersebut.

Melalui unggahan di kanal YouTube pribadinya, Hendra menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas perjalanan kariernya. Ia mengaku tidak pernah membayangkan sanggup bertahan dan bersaing di level tertinggi hingga usia senja bagi seorang atlet.

"Ya yang pasti saya ingin mengucapkan terima kasih terutama pada Tuhan karena saya bersyukur saya bisa dikasih kesempatan main sampai hari ini, sampai umur segini, ya itu bener-bener di luar harapan saya lah," ujar Hendra.

1. Lemari Gelar yang Mentereng

Sepanjang kariernya, koleksi prestasi Hendra bisa dikatakan sangat mentereng dan sulit ditandingi. Ia sukses menyabet medali emas Olimpiade Beijing 2008, memboyong trofi Piala Thomas 2020, serta mengoleksi 30 gelar turnamen BWF yang dua di antaranya adalah titel All England.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan foto aldhi
Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan foto aldhi

Daftar pencapaian tersebut mengukuhkan namanya sebagai legenda hidup bulu tangkis dunia. Kendati demikian, pencapaian luar biasa itu rupanya belum sepenuhnya memuaskan dahaga sang Maestro di pentas internasional.

2. Gelar yang Belum Tercapai

Hal pertama yang menjadi rasa penasaran terbesar Hendra adalah kegagalannya membawa pulang Piala Sudirman ke Indonesia. Meski sudah tampil dalam lima edisi berbeda, capaian terbaiknya hanyalah meraih medali perak pada edisi 2007.

 

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