Kisah Kesuksesan Hendra Setiawan, Pebulu Tangkis yang Raih Emas Asian Games dengan 2 Partner Berbeda

HENDRA Setiawan telah menahbiskan namanya sebagai salah satu pebulu tangkis ganda putra terbaik sepanjang masa. Status istimewa ini semakin dikukuhkan oleh rekor gemilang saat ia sukses merajai ajang Asian Games dengan menggandeng dua partner yang berbeda di era yang tidak sama.

Pencapaian luar biasa tersebut sekaligus menjadi topik yang hangat dibahas, mengingat pesta olahraga terbesar di Asia yakni Asian Games 2026 akan segera dihelat di Aichi-Nagoya, Jepang. Ajang bergengsi tersebut dijadwalkan bergulir mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Konsistensi tingkat tinggi yang diperlihatkan oleh pebulu tangkis berjuluk sang maestro ini membuktikan kapasitasnya di kancah internasional. Kemampuannya mempertahankan performa puncak kendati berganti pasangan mencerminkan tingkat kematangan mental dan kejeniusan taktik yang mumpuni.

1. Emas Pertama Bersama Mendiang Markis Kido di Guangzhou

Medali emas Asian Games pertama dalam lemari prestasi Hendra Setiawan diraihnya ketika berpasangan dengan mendiang Markis Kido pada edisi 2010. Puncak perjuangan tersebut tersaji di Guangzhou, China, di mana keduanya tampil habis-habisan demi mengharumkan nama bangsa.

Pada partai final yang berjalan sangat sengit, pasangan emas Indonesia ini harus menghadapi ganda putra andalan Malaysia, Koo Kien Keat dan Tan Boon Heong. Melalui drama pertarungan rubber game yang menegangkan, Kido/Hendra sukses keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 16-21, 26-24, dan 21-19.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Foto PBSI

2. Kejayaan Kedua Bersama Mohammad Ahsan di Incheon

Empat tahun berselang, ketangguhan Hendra kembali teruji tatkala ia menapaki podium tertinggi Asian Games edisi 2014 di Incheon, Korea Selatan. Kali ini, ia berdiri sejajar bersama partner barunya yang kelak membentuk duet maut legendaris, Mohammad Ahsan.