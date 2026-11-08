Start 14 akibat Penalti, Veda Ega Pratama Tetap Pasang Target Tinggi di Moto3 Qatar 2026

Veda Ega Pratama tidak ciut menghadapi Moto3 Qatar 2026 meski harus start posisi 14 akibat penalti (Foto: Instagram/@veda_54)

LOSAIL – Veda Ega Pratama tidak ciut menghadapi Moto3 Qatar 2026 meski harus start posisi 14 akibat penalti. Rider Honda Team Asia tersebut tetap memasang target tinggi dalam balapan di Sirkuit Internasional Lusail, Losail.

Dalam sesi kualifikasi, Sabtu 7 November 2026 malam WIB, Veda Ega harus puas menempati urutan delapan. Ia mencetak waktu terbaik 2 menit 03,238 detik.

1. Cukup Puas

Soal hasil ini, Veda Ega mengaku cukup puas. Ia hanya menyesalkan tidak bisa memaksimalkan putaran karena terjebak di belakang banyak pembalap.

"Sesi kualifikasi tidak terlalu buruk. Saya merasa cukup baik, meski pada sektor terakhir harus menyalip beberapa pembalap. Kemudian, pembalap lain menyalip saya di tikungan terakhir," kata Veda dalam keterangan resmi, Minggu (8/11/2026).

"Sayangnya, sektor terakhir tidak berjalan sempurna sehingga saya tidak bisa memperbaiki waktu putaran," tambah rider berusia 17 tahun itu.

Veda menilai ada perkembangan cukup positif dalam rangkaian sesi di Moto3 Qatar 2026. Menurutnya, untuk penyesuaian dengan motor sejauh ini berjalan cukup baik.