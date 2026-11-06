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Hasil Perempatfinal Korea Open 2026: Ni Kadek Dhinda Dibungkam Akane Yamaguchi!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |14:53 WIB
Hasil Perempatfinal Korea Open 2026: Ni Kadek Dhinda Dibungkam Akane Yamaguchi!
Ni Kadek Dhinda rontok di perempatfinal Korea Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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TUNGGAL putri bulu tangkis Indonesia, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, gagal melangkah ke semifinal Korea Open 2026. Langkahnya terhenti setelah kalah dari wakil Jepang, Akane Yamaguchi, dalam pertandingan perempatfinal di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan pada Jumat (6/11/2026) siang WIB.

Dhinda harus mengakui keunggulan Yamaguchi melalui pertandingan dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 18-21. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri perjuangan wakil Indonesia di sektor tunggal putri pada turnamen tersebut.

Ni Kadek Dhinda lolos ke 16 besar Korea Open 2026 INABadminton

Jalannya Pertandingan 

Pertandingan kedua pemain sempat mengalami penundaan akibat kebocoran di lapangan yang membuat karpet harus dirapikan kembali. Setelah pertandingan dilanjutkan, Dhinda langsung mendapatkan perlawanan ketat dari Yamaguchi sejak awal gim pertama.

Kedua pemain sempat terlibat persaingan sengit hingga kedudukan imbang 8-8. Namun, Yamaguchi mampu meningkatkan tekanan dan mengamankan keunggulan pada interval gim pertama.

Selepas jeda, pebulu tangkis Jepang tersebut semakin agresif melancarkan serangan melalui smes-smes tajam. Yamaguchi terus memperlebar keunggulan, sementara Dhinda kesulitan keluar dari tekanan hingga akhirnya harus menyerahkan gim pertama dengan skor 13-21.

Memasuki gim kedua, Dhinda berusaha bangkit dan memberikan perlawanan lebih ketat. Dia sempat menyamakan kedudukan menjadi 5-5 sebelum unggul tipis 6-5 melalui permainan netting.

Namun, Yamaguchi tidak membiarkan Dhinda mempertahankan keunggulannya terlalu lama. Kedua pemain kembali terlibat persaingan ketat dengan saling mencetak poin hingga kedudukan 9-9.

 

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