Hasil Korea Open 2026: Anthony Ginting Lolos 16 Besar

Anthony Sinisuka Ginting berhasil lolos ke 16 besar Korea Open 2026 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)

YEOSU – Anthony Sinisuka Ginting berhasil menggenggam tiket ke 16 besar Korea Open 2026 Super 500. Tunggal putra Indonesia itu melaju usai mengalahkan Jeon Hyeok-jin 21-13 dan 21-15.

Bermain di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, Rabu (4/11/2026) sore WIB, Anthony Ginting dalam mode ofensif di awal pertandingan gim pertama. Pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat, itu langsung mencuri keunggulan hingga 6-4.

Kombinasi permainan pukulan menyilang serta keras membuat Anthony unggul. Selain itu, Jeon juga nampak kewalahan untuk mengantisipasi serangan Anthony.

Hasilnya, Anthony berhasil unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-8. Dia terus mencuri poin hingga pengujung laga gim pertama.

Jeon sempat mencoba untuk mengejar ketertinggalan dengan bermain agresif. Namun sayang, beberapa pukulannya justru berujung poin untuk Anthony.

Akhirnya, Anthony mampu memastikan kemenangan gim pertama dengan skor 21-13. Berlanjut pada gim kedua, Anthony kembali tampil agresif.