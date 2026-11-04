Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Korea Open 2026: Anthony Ginting Lolos 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |17:08 WIB
Hasil Korea Open 2026: Anthony Ginting Lolos 16 Besar
Anthony Sinisuka Ginting berhasil lolos ke 16 besar Korea Open 2026 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

YEOSU – Anthony Sinisuka Ginting berhasil menggenggam tiket ke 16 besar Korea Open 2026 Super 500. Tunggal putra Indonesia itu melaju usai mengalahkan Jeon Hyeok-jin 21-13 dan 21-15.

Bermain di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, Rabu (4/11/2026) sore WIB, Anthony Ginting dalam mode ofensif di awal pertandingan gim pertama. Pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat, itu langsung mencuri keunggulan hingga 6-4.

Anthony Ginting di Australia Open 2026 (PBSI)

Kombinasi permainan pukulan menyilang serta keras membuat Anthony unggul. Selain itu, Jeon juga nampak kewalahan untuk mengantisipasi serangan Anthony.

Hasilnya, Anthony berhasil unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-8. Dia terus mencuri poin hingga pengujung laga gim pertama.

Jeon sempat mencoba untuk mengejar ketertinggalan dengan bermain agresif. Namun sayang, beberapa pukulannya justru berujung poin untuk Anthony.

Akhirnya, Anthony mampu memastikan kemenangan gim pertama dengan skor 21-13. Berlanjut pada gim kedua, Anthony kembali tampil agresif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/40/3252044//an_se_young-PCFW_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis An Se Young, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Rela Tahan Sakit demi Juarai Korea Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/40/3238296//jonatan_christie-k4pN_large.jpg
6 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Jadi Lawan Terberat Jonatan Christie, Nomor 1 Jagoan Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/40/3232996//anthony_sinisuka_ginting_harus_kandas_di_babak_pertama_taipei_open_2026_super_300-lJ7A_large.jpg
Hasil Taipei Open 2026: Anthony Ginting Kandas di Tangan Wakil Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/40/3224659//anthony_ginting_absen_di_macau_open_2026_inabadminton-xU2N_large.jpg
Penyebab Anthony Ginting dan Moh Zaki Ubaidillah Mundur dari Macau Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/40/3223784//anthony_ginting_di_australia_open_2026-m03f_large.jpg
Kata-Kata Anthony Ginting Usai Tersingkir di 32 Besar Australia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/40/3223747//alwi_farhan_lolos_ke_16_besar_australia_open_2026_inabadminton-IVjo_large.jpg
Hasil 32 Besar Australia Open 2026: Alwi Farhan Lolos ke 16 Besar, Anthony Ginting Tersingkir!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement