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Hasil IBK Altos vs Hyundai Hillstate: Megawati Hangestri Dkk Telan Kekalahan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |19:24 WIB
Hasil IBK Altos vs Hyundai Hillstate: Megawati Hangestri Dkk Telan Kekalahan
Megawati Hangestri dan kawan-kawan kalah 0-3 dari IBK Altos di matchday 1 Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 (Foto: KOVO)
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HWASEONG – Hasil Hwaseong IBK Altos vs Hyundai Hillstate di Matchday 1 Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 sudah diketahui. Laga di Hwaseong Gymnasium, Hwaseong, Korea Selatan, Selasa (3/11/2026) sore WIB, itu berakhir dengan kemenangan tuan rumah 3-0 (25-23, 25-23, 25-20).

Dalam pertandingan tersebut, Megawati Hangestri turun sebagai starter. Sayangnya, pevoli asal Jember tersebut kurang bisa bersinar.

1. Megawati Hangestri Sumbang 7 Poin

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)

Total, Megawati Hangestri hanya mencatatkan 7 poin saja. Sumbangan itu sama dengan Lee Yee-rim. Sementara, Jordan Wilson jadi pencetak angka terbanyak dengan 14 poin dalam tiga set.

Di kubu lawan, Viktoriia Danchak jadi bintang. Ia mengumpulkan 18 poin sekaligus yang terbanyak di antara kedua tim. Di belakangnya, ada Choi Jeong-min yang membukukan 14 angka.

Dengan kekalahan tersebut, Hyundai Hillstate menempati posisi empat di klasemen Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 dengan nol poin. Mereka masih unggul atas Soop dan Hi Pas yang berada di urutan 5-6.

 

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