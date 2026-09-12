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Kisah Pebulu Tangkis Shi Yu Qi, Tunggal Putra Andalan China yang Dirumorkan Pensiun Usai Asian Games 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |00:01 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Shi Yu Qi, Tunggal Putra Andalan China yang Dirumorkan Pensiun Usai Asian Games 2026
Tunggal putra asal China, Shi Yu Qi. (Foto: BWF)
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RUMOR mengenai masa depan karier Shi Yu Qi kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta bulu tangkis dunia. Tunggal putra kebanggaan China ini dikabarkan bersiap untuk menanggalkan raketnya setelah perhelatan Asian Games 2026 mendatang.

Gelombang spekulasi tersebut merebak luas di berbagai platform media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Banyak pihak menduga ajang olahraga multievent se-Asia itu akan menjadi panggung perpisahan bagi sang mantan pebulu tangkis nomor satu dunia.

1. Cedera Bahu

Menurut laporan dari media Malaysia, New Strait Times, Sabtu (12/9/2026), faktor utama yang memicu diskusi panas mengenai pengunduran diri ini adalah masalah fisik yang mendera sang atlet. Shi Yu Qi diketahui sedang menghadapi cedera bahu berkepanjangan yang sangat mengganggu penampilannya di lapangan.

Kendati isu gantung raket ini sudah santer dibicarakan publik, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang dirilis oleh pihak sang atlet maupun Asosiasi Bulu Tangkis China (CBA). Situasi ini membuat para penggemar masih harus menunggu kejelasan status sang bintang.

Kondisi fisik yang kurang prima tersebut turut tecermin dari hasil-hasil minor yang diraihnya belakangan ini. Pada ajang China Masters 2026 pekan lalu, ia harus tersingkir secara prematur di babak pertama setelah takluk dua gim langsung dari wakil Singapura, Loh Kean Yew, dengan skor 21-11 dan 21-10.

Shi Yuqi
Shi Yuqi

Rangkaian hasil buruk itu semakin diperparah oleh kegagalannya mempertahankan gelar juara dunia di New Delhi bulan lalu. Mantan juara dunia berusia 30 tahun tersebut kembali tersingkir pada rintangan pertama, yang menandakan penurunan grafik prestasi yang cukup drastis.

2. Warisan Prestasi

Sepanjang karier profesionalnya di kancah internasional, pebulu tangkis yang kini menempati peringkat dunia nomor 6 ini telah mengoleksi 15 gelar BWF World Tour. Kemenangan terakhirnya di level tur dunia diraih pada ajang China Open tahun lalu.

 

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