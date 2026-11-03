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Hasil Korea Open 2026: Ganda Putri Isyana/Rinjani Amankan Tiket 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |16:36 WIB
Hasil Korea Open 2026: Ganda Putri Isyana/Rinjani Amankan Tiket 16 Besar
Ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine. (Foto: PBSI)
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YEOSU – Pasangan ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, sukses melangkah ke babak 16 besar Korea Open 2026. Kepastian itu diraih Isyana/Rinjani setelah menaklukkan wakil tuan rumah, In Seo Moon/Park Seul, dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-19.

Pertemuan kedua pasangan dalam babak 32 besar tersebut berlangsung sengit di Jinnam Stadium, Yeosu, pada Selasa (3/11/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Isyana/Rinjani dan In/Park berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal gim pertama. Hal itu membuat jalannya laga antara kedua pasangan berjalan cukup ketat.

Sementara waktu, Isyana/Rinjani dapat unggul 12-7 atas In/Park. Isyana/Rinjani pun berusaha keras untuk memperlebar keunggulannya atas lawan.

Isyana Syahira/Rinjani Kwinnara. (Foto: PBSI)
Isyana Syahira/Rinjani Kwinnara. (Foto: PBSI)

Dalam gim pertama, Isyana/Rinjani dapat mengatasi perlawanan In/Park. Kepastian itu setelah mereka meraih poin 21-15 atas In/Park.

Isyana/Rinjani pun berusaha melanjutkan performa apiknya dalam gim kedua. Namun, In/Park memberikan perlawanan cukup ketat.

 

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