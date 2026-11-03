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Yamaha Boikot GP Qatar 2026, MotoGP Ingatkan Konsekuensi yang Menanti

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |00:16 WIB
Yamaha Boikot GP Qatar 2026, MotoGP Ingatkan Konsekuensi yang Menanti
Yamaha Boikot GP Qatar 2026, MotoGP Ingatkan Konsekuensi yang Menanti (Yamaha MotoGP)
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JAKARTA - Pihak MotoGP kecewa dengan pernyataan Yamaha yang memutuskan mundur dari GP Qatar 2026 pada 6-8 November. MotoGP pun mengingatkan konsekuensi yang harus diterima jika Yamaha memboikot GP Qatar 2026.

1. Yamaha Boikot MotoGP Qatar 2026

Ketegangan terjadi antara para pembalap MotoGP dan pihak penyelenggara kejuaraan mengenai rencana balapan di Qatar minggu depan. Ketegangan itu terjadi di tengah kekhawatiran akan eskalasi konflik di Timur Tengah.

Pada Minggu (1/11/2026), beredar surat yang ditandatangani 19 pembalap MotoGP yang menegaskan kembali sikap mereka untuk tidak ingin berlaga di Qatar. Sementara Yamaha mengambil langkah tegas dengan memutuskan untuk memboikot balapan tersebut.

Dalam pernyataannya, Yamaha menyatakan kebijakan perjalanan perusahaan mereka tidak berubah, sehingga mereka tidak akan mengirimkan tim MotoGP-nya ke Qatar. Belum sepenuhnya jelas apakah keputusan ini juga mencakup tim Pramac, meskipun kemungkinan besar demikian mengingat seluruh pembalap terikat kontrak dengan merek tersebut.

2. MotoGP Ingatkan Yamaha

Pihak MotoGP kini telah menanggapi pernyataan Yamaha, sekaligus mengonfirmasi bahwa tim-tim lain yang tersisa akan tetap berkompetisi di Qatar minggu depan.

“MotoGP merasa kecewa dengan keputusan Yamaha untuk tidak berpartisipasi dalam Grand Prix Qatar,” bunyi pernyataan tersebut, melansir Crash, Selasa (3/11/2026). 

Fabio Quartararo melaju di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)
Fabio Quartararo melaju di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)

Penyelenggara MotoGP memahami tim tersebut terikat oleh kebijakan perusahaan yang lebih luas terkait pembatasan perjalanan ke Timur Tengah. Meski begitu, MotoGP berpendapat keputusan ini tidak mencerminkan jaminan komprehensif yang telah diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan kejuaraan.

“Setelah berkonsultasi dengan Negara Qatar, Sirkuit Internasional Lusail, penasihat keselamatan independen, serta melalui proses penilaian risiko yang terus dilakukan oleh MotoGP sendiri, kami tidak menerima informasi apa pun yang mengharuskan perubahan terhadap rencana penyelenggaraan acara saat ini,” katanya.

“Kami telah menyampaikan posisi tersebut, beserta informasi terkini yang tersedia, kepada seluruh pabrikan dan tim hari ini. Kami menyambut baik konfirmasi dari tim-tim lain yang akan tetap berkompetisi di Qatar, dan kami berterima kasih atas komitmen mereka,” katanya. 

MotoGP mengingatkan konsekuensi jika Yamaha memutuskan memboikot GP Qatar 2026. 

“Selain konsekuensi kontraktual yang mungkin timbul dari keputusan Yamaha terhadap perjanjian mereka dengan MotoGP dan IRTA, ketidakhadiran Yamaha juga membawa konsekuensi di ranah olahraga. Segala konsekuensi olahraga tersebut nantinya akan ditangani oleh FIM sesuai dengan regulasi kejuaraan,” katanya. 

 

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