Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hitung-hitungan Marc Marquez Kunci Juara Dunia MotoGP 2026 di Qatar

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |20:03 WIB
Hitung-hitungan Marc Marquez Kunci Juara Dunia MotoGP 2026 di Qatar
Simak hitung-hitungan Marc Marquez kunci gelar juara dunia MotoGP 2026 di Qatar (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

HITUNG-hitungan Marc Marquez mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 di Qatar akan dibahas Okezone. Haruskan pembalap tim Ducati Lenovo itu menyapu bersih Sprint Race dan balapan utama?

MotoGP 2026 akan memasuki seri ke-20. Balapan bertajuk MotoGP Qatar 2026 tersebut digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, 6-9 November dini hari WIB.

1. Marc Marquez Kuasai Puncak Klasemen MotoGP 2026

Marc Marquez melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Jelang seri ini, Marquez masih memimpin di puncak klasemen MotoGP 2026. Pembalap asal Spanyol tersebut mengoleksi 399 poin dari total 19 seri yang sudah dilakoni.

Marquez unggul 44 angka dari Jorge Martin yang jadi pesaing terkuat di posisi dua. Ia juga memiliki 67 poin lebih banyak dari Marco Bezzecchi di posisi tiga. Dua rider itu masih berpeluang jadi juara dunia.

2. Hitung-hitungan Marc Marquez Juara Dunia di Qatar

Lantas, seperti apa hitung-hitungan Marc Marquez mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 di Qatar? Termasuk seri ini, poin maksimal yang tersedia adalah 111.

Itu artinya, poin maksimal yang bisa dicapai Martin adalah 466 dan Bezzecchi paling banyak mengoleksi 443. Tugas Marquez pun cukup mudah. Karena setelah ini menyisakan dua seri, maka nilai maksimal adalah 74.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/38/3252298/berikut_dua_pembalap_yang_tampil_sebagai_pengganti_di_motogp_qatar_2026-AnhV_large.jpg
2 Pembalap yang Tampil sebagai Pengganti di MotoGP Qatar 2026, Nomor 1 Bela Pabrikan Honda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/38/3252236/yamaha-ycGl_large.jpg
5 Pembalap Dipastikan Absen di MotoGP Qatar 2026, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/38/3252196/marc_marquez-uiet_large.jpg
Sempat Disenggol Ai Ogura, Marc Marquez Curiga Aprilia Gelar Rapat Rahasia di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/38/3251935/marc_marquez_mengakui_mesin_motor_ducati_desmosedici_gp26_yang_ciamik_membantunya_memenangi_motogp_malaysia_2026-n027_large.jpg
Marc Marquez Blak-blakan soal Kunci Kemenangan di MotoGP Malaysia 2026: Mesin Motor Ducati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/38/3251934/marc_marquez_terpaksa_mengubah_gaya_balapnya_di_motogp_2026_gara_gara_operasi_bahu_kanan-vH3Z_large.jpg
Marc Marquez Ungkap Gaya Balapnya Berubah di MotoGP 2026 Gara-Gara Operasi Bahu Kanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/38/3252136/mengapa_ban_motor_motogp_ditutupi_sebelum_balapan-PlvZ_large.jpg
Mengapa Ban MotoGP Ditutupi Sebelum Balapan? Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement