Hitung-hitungan Marc Marquez Kunci Juara Dunia MotoGP 2026 di Qatar

HITUNG-hitungan Marc Marquez mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 di Qatar akan dibahas Okezone. Haruskan pembalap tim Ducati Lenovo itu menyapu bersih Sprint Race dan balapan utama?

MotoGP 2026 akan memasuki seri ke-20. Balapan bertajuk MotoGP Qatar 2026 tersebut digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, 6-9 November dini hari WIB.

1. Marc Marquez Kuasai Puncak Klasemen MotoGP 2026

Jelang seri ini, Marquez masih memimpin di puncak klasemen MotoGP 2026. Pembalap asal Spanyol tersebut mengoleksi 399 poin dari total 19 seri yang sudah dilakoni.

Marquez unggul 44 angka dari Jorge Martin yang jadi pesaing terkuat di posisi dua. Ia juga memiliki 67 poin lebih banyak dari Marco Bezzecchi di posisi tiga. Dua rider itu masih berpeluang jadi juara dunia.

2. Hitung-hitungan Marc Marquez Juara Dunia di Qatar

Lantas, seperti apa hitung-hitungan Marc Marquez mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 di Qatar? Termasuk seri ini, poin maksimal yang tersedia adalah 111.

Itu artinya, poin maksimal yang bisa dicapai Martin adalah 466 dan Bezzecchi paling banyak mengoleksi 443. Tugas Marquez pun cukup mudah. Karena setelah ini menyisakan dua seri, maka nilai maksimal adalah 74.