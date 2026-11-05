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HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap Dipastikan Absen di MotoGP Qatar 2026, Ini Daftarnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |13:04 WIB
5 Pembalap Dipastikan Absen di MotoGP Qatar 2026, Ini Daftarnya
5 Pembalap Dipastikan Absen di MotoGP Qatar 2026, Ini Daftarnya (Yamaha MotoGP)
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JAKARTA - Berapa banyak pembalap yang absen di GP Qatar 2026, setelah Yamaha memutuskan boikot? Selain itu, ada beberapa pembalap lain yang berpotensi absen di MotoGP Qatar 2026. 

Yamaha mengumumkan tidak akan mengirimkan dua timnya ke Qatar. Keputusan ini diambil karena kebijakan perjalanan perusahaan terkait wilayah Timur Tengah yang sedang memanas. 

Selain Yamaha, sejauh ini pabrikan lainnya akan tetap berlaga di MotoGP Qatar 2026. Namun, situasi ini masih bisa berubah. 

Diketahui, sebanyak 19 dari total 22 pembalap menandatangani surat yang ditujukan kepada pihak MotoGP saat GP Malaysia akhir pekan lalu. Dalam surat tersebut, mereka menyatakan tidak ingin berlomba di Qatar jika pihak penyelenggara kejuaraan tidak bersedia menanggung penuh segala risiko atau tanggung jawab hukum.

Melansir Crash, Kamis (5/11/2026), beberapa media melaporkan tuntutan tersebut tidak dipenuhi, sementara pihak penyelenggara kejuaraan bersikeras akan menjatuhkan penalti kepada pembalap yang melakukan aksi boikot.

Sebagian besar pembalap memilih untuk menunda keberangkatan ke Qatar hingga saat-saat terakhir untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan situasi yang mendadak dalam beberapa hari ke depan.

1. Pembalap Absen di MotoGP Qatar 2026

Dengan kondisi ini, siapa saja pembalap yang absen pada MotoGP Qatar 2026? 

Pembalap Yamaha dipastikan absen pada seri Qatar. Alex Rins dan Fabio Quartararo dari Yamaha Factory Racing serta Jack Miller dan Augusto Fernandez dari Pramac Racing Yamaha sudah dipastikan absen. 

Alex Rins (Instagram/@alexrins)
Alex Rins (Instagram/@alexrins)

Selain itu, pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, juga dipastikan absen karena menjalani operasi bahu kanan imbas cedera yang diderita pada Mei lalu. 

Dengan begitu, 5 pembalap dipastikan tidak tampil di MotoGP Qatar 2026. 

2. Diragukan Tampil di MotoGP Qatar 2026

Sejauh ini, hanya 17 pembalap yang dipastikan masuk dalam daftar peserta MotoGP Qatar 2026. Dari daftar itu, ada beberapa pembalap yang diragukan dapat adu cepat di MotoGP Qatar 2026 karena cedera. 

Nama pertama adalah Jorge Martin. Ia masih diragukan tampil di MotoGP Qatar karena cedera pergelangan tangan yang dialaminya saat GP Australia. Pembalap Aprilia Racing itu pun absen dari MotoGP Malaysia akhir pekan lalu. 

Raul Fernandez dari Trackhouse juga masih diragukan. Ia masih menjalani pemulihan imbas cedera jari patah saat MotoGP Indonesia dan absen di Malaysia. 

 

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