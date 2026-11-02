MotoGP Qatar 2026 Belum Jelas, Pedro Acosta Pilih Nyantai di Bali

SELANGOR – Pedro Acosta punya cara tersendiri menyikapi ketidakpastian soal digelarnya MotoGP Qatar 2026. Ia mengaku akan terbang ke Bali, Indonesia, setelah melakoni balapan di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia.

Seri ke-20 MotoGP 2026 itu rencananya digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, 6-8 November. Sayangnya, situasi di Asia Barat atau Timur Tengah masih tak menentu.

Marc Marquez bersaing dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@ducati)

Padahal, GP Qatar sudah diundur dari April ke November 2026. Sebab, tujuh bulan lalu, kawasan tersebut tengah bergejolak akibat perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.

1. Situasi Masih Belum Membaik

Celakanya, kondisi di kawasan tidak kunjung membaik. Bahkan, sikap MotoGP Sports Entertainment Group (MSEG) atau Dorna Sports, kurang tegas dalan menentukan balapan tetap digelar atau batal.

Sikap plin-plan itu memicu kritik tajam. Malahan, Yamaha Motor Racing lebih tegas dengan menyatakan mundur dari ajang MotoGP Qatar 2026, tak peduli dengan konsekuensi yang menanti.

MSEG lantas mengancam akan menjatuhkan sanksi berat bagi pabrikan, tim, atau pembalap yang dengan sengaja mundur dari MotoGP Qatar 2026. Tapi, mereka tidak menjelaskan apa hukumannya.