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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ogah Buru-Buru Amankan Gelar Juara Dunia MotoGP 2026 di Qatar, Ini Penyebabnya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |00:03 WIB
Marc Marquez Ogah Buru-Buru Amankan Gelar Juara Dunia MotoGP 2026 di Qatar, Ini Penyebabnya
Marc Marquez memilih tak buru-buru mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2026 di Qatar (Foto: Ducati Corse)
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MARC Marquez memilih sikap berbeda jelang MotoGP Qatar 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu enggan buru-buru mengamankan titel juara dunia di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, akhir pekan ini.

MotoGP 2026 memasuki seri ke-20. Balapan bertajuk MotoGP Qatar 2026 tersebut akan digelar pada 6-8 November. Marquez, yang memimpin klasemen, bisa saja mengunci gelar juara dunia di sini.

1. Koleksi Poin

Marc Marquez melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Saat ini, Marquez mengoleksi 399 poin di puncak klasemen MotoGP 2026. Ia unggul 44 angka dari Jorge Martin di urutan dua dan 67 angka dari Marco Bezzecchi di posisi tiga.

Dengan situasi ini, Marquez hanya perlu mengoleksi 30 poin lebih banyak dari Martin untuk mengunci gelar juara dunia di Qatar. Tapi, kesempatan ini tidak akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh The Baby Alien.

Marquez sadar rekam jejaknya tidak terlalu bagus di Qatar. Tapi, musim lalu angka maksimal berhasil dikoleksinya berkat kemenangan di Sprint Race dan balapan utama.

“Qatar adalah trek yang hebat tetapi bukan favorit saya dan di masa lalu, saya benar-benar kesulitan di sini. Di sisi lain, tahun lalu kami benar-benar kencang dan kompetitif,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Jumat (6/11/2026).

 

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