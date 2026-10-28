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HOME SPORTS F1 & A1

Harta Max Verstappen Tembus Rp6,28 Triliun, Jadi Atlet Terkaya Belanda

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |04:23 WIB
Harta Max Verstappen Tembus Rp6,28 Triliun, Jadi Atlet Terkaya Belanda
Harta Max Verstappen Tembus Rp6,28 Triliun, Jadi Atlet Terkaya Belanda (Instagram/@maxverstappen1)
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JAKARTA - Pembalap F1 Max Verstappen menjadi atlet terkaya Belanda berdasarkan data Quote 500. Pembalap Red Bull Racing itu memiliki harta sebesar 310 juta euro atau sekitar Rp6,28 triliun. 

1. Verstappen Atlet Terkaya Belanda

Berdasarkan edisi terbaru Quote 500 yang diterbitkan pada Selasa (27/10/2026), Max Verstappen menempati peringkat ke-224 dalam daftar orang terkaya di Belanda pada 2026. 

Harta kekayaan juara dunia F1 empat kali itu naik €50 juta atau sekitar Rp1 triliun dalam satu tahun. Menurut majalah bisnis itu, harta kekayaan Max Verstappen sebesar €260 juta atau sekitar Rp5,27 triliun. Ia pun menempati urutan ke-264 sebagai orang terkaya di Belanda pada 2025. 

"Selain itu, ia merupakan atlet Belanda dengan peringkat tertinggi dalam daftar tersebut," demikian laporan GP Blog, dikutip Rabu (28/10/2026). 

Namun, laporan tersebut tidak merinci kekayaan atlet Belanda lainnya yang masuk dalam daftar 500 orang terkaya pada 2026 versi Quote. 

Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)
Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

Selama bertahun-tahun, Verstappen telah menjadi salah satu pembalap dengan bayaran tertinggi di Formula 1. Pembalap asal Belanda ini juga memperoleh penghasilan melalui kemitraan komersial dan berbagai kegiatan di luar Formula 1.

Meskipun usianya relatif muda yakni 29 tahun, Verstappen telah mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Ia telah masuk dalam daftar Quote 500 selama beberapa tahun dan kembali naik peringkat.

Untuk bisa masuk dalam daftar tahun ini, seseorang harus memiliki kekayaan setidaknya €140 juta atau sekitar Rp2,8 triliun. Menurut Quote 500, total kekayaan gabungan dari 500 orang terkaya di Belanda telah meningkat lebih dari 10%, mencapai rekor total lebih dari €300 miliar.

 

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