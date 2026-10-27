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Momen Kocak Kimi Antonelli, Pemimpin Klasemen F1 2026 yang Malah Bingung Nyetir Mobil Sampai Tabrak Pagar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |08:47 WIB
Momen Kocak Kimi Antonelli, Pemimpin Klasemen F1 2026 yang Malah Bingung Nyetir Mobil Sampai Tabrak Pagar
Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)
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TIM Mercedes AMG Petronas membagikan momen menggelikan yang melibatkan pembalap mudanya, Andrea Kimi Antonelli. Pembalap asal Italia yang sedang memimpin klasemen Formula One (F1) 2026 tersebut sempat mengalami kejadian canggung saat menabrak pagar kayu dalam sebuah sesi pengambilan gambar promosi jelang F1 GP Amerika Serikat 2026.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Insiden itu terjadi sebelum gelaran balapan di Circuit of the Americas (COTA), pada Senin 26 Oktober 2026 kemarin. Antonelli yang mengemudikan Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe tidak menyadari posisi persneling mobilnya masih berada di gigi mundur saat menancap gas.

Sontak mobil tersebut melaju ke belakang dan menghantam pagar. Rekan setimnya, George Russell, yang menyetir di mobil berbeda tidak dapat menahan tawa melihat aksi canggung pembalap berusia 20 tahun tersebut.

1. Unggahan Viral Mercedes

Usai menabrak, Antonelli segera mengganti gigi dan melaju sembari bertanya dengan cemas kepada temannya. "Apakah mobilnya baik-baik saja?" tanya Antonelli.

Momen Kimi Antonelli tabrak pagar. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)
Momen Kimi Antonelli tabrak pagar. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

Russell yang tertawa terbahak-bahak langsung menanggapi kepanikan rekannya tersebut. "Kamu harus memasukkannya ke posisi drive! Maju ke depan!" seru Russell.

Tim Mercedes lantas mengunggah video kocak tersebut ke media sosial resmi mereka dengan tulisan yang menyindir Antonelli. Unggahan itu pun viral hingga ditonton lebih dari 54 juta kali dan mengumpulkan 2,2 juta like.

“FYI, ini pimpinan klasemen kejuaraan,” bunyi pernyataan pihak Mercedes, dikutip dari akun Instagram @mercedesamgf1, Selasa (27/10/2026).

 

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