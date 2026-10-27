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HOME SPORTS F1 & A1

Hitung-Hitungan Kimi Antoneli Segel Gelar Juara F1 2026 di GP Meksiko

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |03:21 WIB
Hitung-Hitungan Kimi Antoneli Segel Gelar Juara F1 2026 di GP Meksiko
Hitung-Hitungan Kimi Antoneli Segel Gelar Juara F1 2026 di GP Meksiko (Instagram/@kimi.antonelli)
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JAKARTA - Pembalap Mercedes AMG Petronas, Andrea Kimi Antonelli, selangkah lagi meraih gelar juara F1 2026. Ia berpeluang besar meraih gelar juara dunia di F1 GP Meksiko 2026 akhir pekan nanti. 

Saat ini, pembalap berusia 20 tahun itu memimpin klasemen sementara F1 2026 dengan mengumpulkan 365 poin. Ia unggul 123 poin dari rekan setimnya yang duduk di posisi 2 yakni George Russell. 

Dengan tersisa 5 seri lagi dengan total 125 poin, Andrea Kimi Antonelli berpotensi besar menyegel gelar juara dunia 2026 di F1 GP Meksiko 2026. 

Hitung-Hitungan Kimi Antonelli Juara

Berikut hitungan-hitung Andrea Kimi Antonelli agar bisa menyegel gelar juara dunia 2026 di GP Meksiko pada akhir pekan nanti : 

Antonelli akan dinobatkan sebagai juara dunia di Meksiko dengan syarat ia tidak kehilangan lebih dari 23 poin dari Russell, dan tidak lebih dari 24 poin dari pembalap Ferrari, Lewis Hamilton.

Andrea Kimi Antonelli (@kimi.antonelli)
Andrea Kimi Antonelli (@kimi.antonelli)

Kimi Antonelli hanya perlu meraih dua poin. Ia cukup finis di posisi kesembilan untuk mengamankan gelar, bahkan jika Russell memenangkan balapan.

Sementara itu, finis di posisi ke-10 sudah cukup bagi Antonelli untuk menyegel gelar juara, seandainya Lewis Hamilton yang keluar sebagai pemenang di GP Meksiko.

Antonelli akan dipastikan menjadi juara dunia pada Minggu depan, terlepas dari posisi finisnya, asalkan Russell maupun Hamilton tidak memenangkan balapan tersebut.

Jika Antonelli berhasil mengunci gelar pada balapan berikutnya, ia akan memastikan diri sebagai juara dunia 2026 dengan empat seri yang masih tersisa.

 

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