Manajer Ducati Sebut Marc Marquez Salah Satu Pembalap Paling Penting Sepanjang Masa

Manajer Ducati Sebut Marc Marquez Salah Satu Pembalap Paling Penting Sepanjang Masa (Instagram/@marcmarquez93)

JAKARTA - Manajer Tim Ducati, Davide Tardozzi, menyebut Marc Marquez sebagai pembalap paling penting sepanjang masa. Hal itu diungkapkannya menyusul kemenangan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2026, Minggu (1/11/2026).

1. Marc Marquez Menangi MotoGP Malaysia

Pembalap asal Spanyol berusia 33 tahun itu memulai balapan dari posisi kedua. Ia lalu merebut posisi terdepan dari peraih pole position, Alex Marquez, saat memasuki Tikungan 1 pada awal balapan yang berlangsung 20 putaran di Sepang, hari Minggu.

Ia berhasil menangkis serangan awal di Tikungan 4 untuk mempertahankan posisinya. Ia kemudian memperlebar keunggulan hingga lebih dari empat detik melalui penampilan yang dominan.

Marc Marquez kini telah mengoleksi tujuh kemenangan Grand Prix musim ini dan memimpin klasemen dengan selisih 44 poin menjelang seri di Qatar pekan depan.

Marc Marquez melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Marquez akan tiba di Qatar dengan peluang pertamanya untuk mengamankan gelar juara MotoGP kedelapan, asalkan mampu menutup akhir pekan tersebut dengan keunggulan 74 poin di klasemen.

“Menurut saya, Marc menjalani balapan yang fantastis; dia sangat cerdas sejak awal. (Dia) cepat dan mampu mengelola ban belakang dengan sempurna,” ujar Tardozzi, melansir Crash.

Ia kemudian membandingkannya dengan pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi.

"Kita bisa melihat (Marco-red) Bezzecchi, pada akhirnya, mengalami beberapa masalah,” katanya.