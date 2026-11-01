Hitung-hitungan Marc Marquez Bisa Raih Gelar Juara Dunia MotoGP 2026 di Qatar

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengemas 399 poin. Ia unggul 44 angka dari pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, yang berada di urutan kedua.

MotoGP 2026 tinggal menyisakan 3 seri lagi, yaitu Qatar, Portugal, dan Spanyol. Total masih terdapat 111 poin maksimal diraih dari 3 seri. Pemenang sprint race mendapatkan 12 poin, sementara main race mendapatkan 25 poin sehingga total 37 poin.

1. Hitung-hitungan Marc Marquez Juara

Kini, Marc Marquez berada di atas angin untuk meraih gelar juara dunia ke-10. Ia bisa saja mengunci gelar juara MotoGP 2026 pada seri berikutnya di Qatar. Berikut hitung-hitungannya:

Marc Marquez bisa mengunci gelar juara MotoGP 2026 di Qatar jika berhasil memperlebar jarak dengan Jorge Martin minimal menjadi 74 poin. Dengan begitu, Jorge Martin tak akan mampu mengejar poin Marc Marquez.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

Andaipun Jorge Martin meraih hasil maksimal pada 2 seri tersisa sementara Marc Marquez nihil poin tambahan, perolehan poin mereka sama yakni 429. Namun, jika poin sama, Marc Marquez akan keluar sebagai juara dunia karena ia unggul jumlah kemenangan GP dibandingkan Jorge Martin. Saat ini, Marc Marquez telah 7 kali memenangi GP, sementara Jorge Martin 1 kali.

Karena itu, Marc Marquez setidaknya patut meraih 30 poin di MotoGP Qatar untuk menyegel gelar juara MotoGP 2026. Skenarionya, Marc Marquez minimal harus finis di posisi 5 (meraih 5 poin) pada sprint race dan memenangi balapan utama (25 poin).