Marc Marquez Ungkap Gaya Balapnya Berubah di MotoGP 2026 Gara-Gara Operasi Bahu Kanan

SELANGOR – Marc Marquez mengungkapkan fakta mengejutkan soal gaya balapnya di MotoGP 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu terpaksa beradaptasi gara-gara operasi di bahu kanannya pada Mei silam.

Juara dunia MotoGP 2025 itu sempat absen di seri Catalunya karena menjalani operasi di bahu kanan. Tindakan medis itu dilakukan karena ada masalah yang timbul, yang menghambat kiprahnya di musim ini.

1. Langsung Menggila

Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Setelah pulih dari cedera itu, Marquez memang menggila. Ia mencatatkan tujuh kemenangan dengan lima di antaranya sapu bersih bersama Sprint Race. Defisit 102 poin pun berhasil dikejarnya.

Kini, Marquez justru balik memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan 399 poin. Ia unggul 44 angka dari Jorge Martin di posisi dua, dan memimpin 67 angka dari Marco Bezzecchi.

Marquez mengaku terpaksa mengubah gaya balapnya demi bisa tampil ciamik setelah menjalani operasi bedah. Tapi, hal itu ternyata tidak mengurangi kecepatannya di atas motor.

“Ini lebih soal adaptasi ketimbang rehabilitasi. Saya hanya berusaha beradaptasi dengan gaya balap saya. Saya membalap dengan cara yang berbeda dibandingkan tahun lalu, tetapi masih bisa kencang,” aku Marquez, dikutip dari Crash, Kamis (5/11/2026).