Hitung-hitungan Marc Marquez Juara MotoGP 2026 Setelah Kampiun MotoGP Malaysia 2026

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, semakin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2026 usai gelaran GP Malaysia. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu unggul 44 poin atas pembalap Aprilia, Jorge Martin, yang kini berada di urutan 2, dengan 3 seri tersisa. \

1. Marc Marquez Kokoh di Puncak

Posisi Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2026 usai seri Malaysia 2026. Ia berhasil memanfaatkan absennya Jorge Martin pada MotoGP Malaysia. Kini, Marc Marquez semakin memperlebar keunggulannya atas Jorge Martin.

Dengan 3 seri tersisa, tampaknya sulit bagi Jorge Martin untuk mencegah Marc Marquez meraih gelar juara dunia ke-10-nya pada musim ini.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

2. Hitung-hitungan Marc Marquez Raih Gelar Juara MotoGP 2026

MotoGP 2026 tinggal menyisakan 3 seri lagi, yaitu di Qatar, Portugal, dan Valencia. Lalu, bagaimana hitung-hitungan agar Marc Marquez dapat mengunci gelar juara MotoGP 2026?

Diketahui, setiap seri terdiri atas sprint race dan main race. Pemenang sprint race mendapatkan 12 poin, sementara main race mendapatkan 25 poin. Total, terdapat 37 poin maksimal yang bisa diraih seorang pembalap dari satu seri.

Dengan tersisa 3 seri lagi, itu artinya masih ada total 111 poin yang bisa diperebutkan pembalap. Karena itu, Marc Marquez masih memerlukan sejumlah poin lagi untuk mengunci gelar juara. Sementara Jorge Martin lebih berat lagi. Ia harus mampu meraih hasil maksimal di 3 seri tersisa, sembari Marc Marquez gagal mendulang poin.