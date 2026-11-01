Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hitung-hitungan Marc Marquez Juara MotoGP 2026 Setelah Kampiun MotoGP Malaysia 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |16:03 WIB
Hitung-hitungan Marc Marquez Juara MotoGP 2026 Setelah Kampiun MotoGP Malaysia 2026
Hitung-hitungan Marc Marquez Juara MotoGP 2026 Setelah Kampiun MotoGP Malaysia 2026 (Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, semakin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2026 usai gelaran GP Malaysia. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu unggul 44 poin atas pembalap Aprilia, Jorge Martin, yang kini berada di urutan 2, dengan 3 seri tersisa. \

1. Marc Marquez Kokoh di Puncak

Posisi Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2026 usai seri Malaysia 2026. Ia berhasil memanfaatkan absennya Jorge Martin pada MotoGP Malaysia. Kini, Marc Marquez semakin memperlebar keunggulannya atas Jorge Martin. 

Dengan 3 seri tersisa, tampaknya sulit bagi Jorge Martin untuk mencegah Marc Marquez meraih gelar juara dunia ke-10-nya pada musim ini.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

2. Hitung-hitungan Marc Marquez Raih Gelar Juara MotoGP 2026

MotoGP 2026 tinggal menyisakan 3 seri lagi, yaitu di Qatar, Portugal, dan Valencia. Lalu, bagaimana hitung-hitungan agar Marc Marquez dapat mengunci gelar juara MotoGP 2026? 

Diketahui, setiap seri terdiri atas sprint race dan main race. Pemenang sprint race mendapatkan 12 poin, sementara main race mendapatkan 25 poin. Total, terdapat 37 poin maksimal yang bisa diraih seorang pembalap dari satu seri. 

Dengan tersisa 3 seri lagi, itu artinya masih ada total 111 poin yang bisa diperebutkan pembalap. Karena itu, Marc Marquez masih memerlukan sejumlah poin lagi untuk mengunci gelar juara. Sementara Jorge Martin lebih berat lagi. Ia harus mampu meraih hasil maksimal di 3 seri tersisa, sembari Marc Marquez gagal mendulang poin. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/38/3251454/marc_marquez-s3RH_large.jpg
Klasemen MotoGP 2026 Usai Race Malaysia: Marc Marquez Kokoh di Puncak, Unggul 44 atas Jorge Martin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/38/3251453/marc_marquez-H4vV_large.jpg
Hasil MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Juara Dibuntuti Pedro Acosta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/38/3251337/jorge_martin-dYZQ_large.jpg
Mundur dari MotoGP Malaysia 2026, Jorge Martin Prediksi Marc Marquez Bakal Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/38/3251331/marc_marquez-lguT_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Sprint Race GP Malaysia: Marc Marquez Jauhi Jorge Martin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/38/3251312/pedro_acosta_vs_marc_marquez-gqFu_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Malaysia 2026: Pedro Acosta Kalahkan Marc Marquez di Tengah Guyuran Hujan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/38/3251280/alex_marquez-dSyj_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Malaysia 2026: Alex Marquez Raih Pole Position, Marc Marquez Posisi Kedua!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement