Breaking News: Jorge Martin Resmi Mundur dari MotoGP Malaysia 2026

SEPANG - Tim Aprilia Racing resmi mengonfirmasi sang pembalap, Jorge Martin, memutuskan mengundurkan diri dari sisa gelaran MotoGP Malaysia 2026 pada Sabtu (31/10/2026) pagi WIB. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi peluang Martin dalam perburuan gelar juara dunia musim ini.

Sebelumnya, pembalap asal Spanyol tersebut sempat menepi dari sebagian besar sesi latihan Jumat sore untuk mengistirahatkan cedera patah tulang pergelangan tangannya. Ia kemudian sempat kembali turun ke lintasan pada sesi latihan bebas kedua tadi pagi.

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Namun, usai menuntaskan delapan putaran, Martin memilih kembali ke garasi sebelum sesi berakhir dan tidak tampil pada sesi Kualifikasi 1 (Q1). Keputusan tersebut diambil karena kondisi fisiknya yang belum memungkinkan untuk tampil maksimal. Tak lama berselang, pihak tim merilis pernyataan resminya.

"Jorge Martin akan mundur dari sisa rangkaian GP Malaysia untuk melanjutkan proses pemulihan cederanya," tulis keterangan resmi Aprilia, dikutip Sabtu (31/10/2026).

Jorge Martin mengalami cedera jelang MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)

Nasib sial yang dialami sang juara dunia 2024 ini bermula dari insiden kecelakaan pada sesi Sprint Race di GP Australia pekan lalu. Saat itu, ia terjatuh ketika sedang sengit memperebutkan posisi terdepan melawan rival utamanya, Marc Marquez.

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Akibat kecelakaan tersebut, Martin mengalami patah pergelangan tangan dan terpaksa absen di balapan utama hari Minggu. Beruntung baginya, balapan utama di Australia akhirnya dibatalkan akibat cuaca buruk sehingga selisih poin tidak melebar lebih jauh.

Pasca-sprint race di Australia, Marquez berhasil mengambil alih puncak klasemen dengan keunggulan 10 poin atas Martin. Situasi mundurnya Martin di Sepang membuka jalan lebar bagi Marquez untuk memperlebar jarak secara signifikan.