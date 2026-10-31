Jadwal MotoGP Malaysia 2026 Hari Ini: Marc Marquez Perlebar Jarak Jadi 22 Poin Usai Sprint Race?

Simak jadwal MotoGP Malaysia 2026 hari ini, Sabtu (31/10/2026), pagi hingga sore WIB (Foto: X/@ducaticorse)

SELANGOR – Jadwal MotoGP Malaysia 2026 hari ini, Sabtu (31/10/2026), sudah diketahui. Akankah Marc Marquez memperlebar jarak menjadi 22 poin di klasemen?

Seri ke-19 MotoGP 2026 itu memasuki hari kedua di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia. Seperti biasa, agenda cukup padat dengan latihan bebas 2 (FP2), kualifikasi, hingga Sprint Race.

1. Jumat Sempurna

Marc Marquez melesat di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Instagram/@motogp)

Marc Marquez menjalani hari yang sempurna pada Jumat 30 Oktober 2026. Ia memuncaki klasemen catatan waktu pada FP1 dan Practice yang menentukan jatah pembalap di kualifikasi.

Bahkan, Marquez memecahkan rekor lap tercepat secara tidak resmi dengan 1 menit 57,000 detik di Sepang. Catatan itu diraihnya saat Practice pada siang hari dengan menggunakan ban soft.

Sementara itu, Jorge Martin yang jadi pesaing terdekat, memilih menghemat tenaga di sesi Practice. Alhasil, pembalap tim Aprilia Racing itu harus memulai kualifikasi dari babak pertama (Q1).

Keputusan itu diambil agar Martin bisa tampil maksimal di hari kedua bahkan hingga balapan utama. Apalagi, ia memasuki pekan ini dengan cedera retak di pergelangan tangan kanannya.