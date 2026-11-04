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Bos Aprilia Balas Ejekan Marc Marquez soal Team Order: Dia Malah Manfaatkan Keluarga!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |04:11 WIB
Bos Aprilia Balas Ejekan Marc Marquez soal <i>Team Order</i>: Dia Malah Manfaatkan Keluarga!
CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, membalas ejekan Marc Marquez soal team order dengan fakta perlindungan dari sang adik Alex Marquez (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, membalas ejekan Marc Marquez soal taktik team order di MotoGP Malaysia 2026. Menurutnya, jagoan Ducati Lenovo itu justru memanfaatkan keluarga dalam hal ini Alex Marquez.

Taktik team order Aprilia Racing berantakan di MotoGP Malaysia 2026. Ai Ogura yang membela tim satelit SuperFile Trackhouse MotoGP Team, justru membuat hidup Marco Bezzecchi kesulitan sepanjang pekan lalu.

1. Ejekan Marc Marquez

Empat rider Aprilia Racing menguasai MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Aprilia Racing)

Memang, Ogura sempat mengalah dan memberikan posisinya kepada Bezzecchi di Sprint Race. Hal itulah yang jadi bahan ejekan Marquez, yang finis kedua pada balapan pendek tersebut.

“Ogura berusaha tetap di depan saya (saat Sprint Race) karena dia tahu bakal kehilangan podium,” kata Marquez usai Sprint Race di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Sabtu 31 Oktober 2026 sore.

“Dia tidak akan bisa terus berada di antara saya dan Bezzecchi, atau dia akan membuatnya (Bezzecchi) kehilangan banyak poin,” sambung juara dunia MotoGP 2025 tersebut.

2. Gunakan Keluarga

Mendengar perkataan Marquez, Rivola panas. Ia balik mengungkit fakta pembalap berusia 33 tahun tersebut menggunakan keluarganya, dalam hal ini Alex Marquez, untuk melindungi kepentingan.

“Apa yang dikatakan Marquez tidak membuat saya tertarik, sejujurnya. Juga, karena saya pikir mereka memainkan taktik tim di rumah, (memanfaatkan) dengan keluarganya,” sembur Rivola, dikutip dari Crash, Rabu (4/11/2026).

 

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