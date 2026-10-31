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HOME SPORTS MOTOGP

Dijagokan Bos Ducati Jadi Juara Dunia MotoGP 2026, Marco Bezzecchi: Tidak Benar!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |00:05 WIB
Dijagokan Bos Ducati Jadi Juara Dunia MotoGP 2026, Marco Bezzecchi: Tidak Benar!
Marco Bezzecchi mengapresiasi dukungan dari Ducati tapi menyatakan tidak semuanya benar (Foto: Facebook/MotoGP)
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SELANGOR – Marco Bezzecchi mengapresiasi perkataan Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, yang menyebutnya calon kuat juara dunia MotoGP 2026. Tapi, ia menyebut hal itu tidak benar!

Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 berlanjut ke seri ke-19. Pekan balapan bertajuk MotoGP Malaysia 2026 itu digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, 30 Oktober hingga 1 November.

1. Klasemen MotoGP 2026

Marc Marquez dan Marco Bezzecchi berdiri di podium MotoGP Aragon 2026 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez dan Marco Bezzecchi berdiri di podium MotoGP Aragon 2026 (Foto: MotoGP)

Marc Marquez kini memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan 365 angka. Ia unggul hanya 10 poin dari Jorge Martin di posisi dua. Sementara, Bezzecchi tertinggal 50 angka di posisi tiga.

Jelang balapan di Malaysia, Tardozzi menilai selisih 50 poin dari Bezzecchi ke Marquez tidak banyak berarti. Sebab, rider asal Italia tersebut punya potensi menyapu bersih semua seri tersisa.

Mendengar perkataan itu, Bezzecchi memberikan apresiasinya. Tapi, ia tidak yakin semua pernyataan yang keluar dari mulut Tardozzi adalah kebenaran!

“Saya mengapresiasi (ucapan) itu sejujurnya. Tapi, tidak semua yang dikatakannya itu benar. (Selisih) 50 poin tetaplah 50 poin,” papar Bezzecchi, dinukil dari Crash, Sabtu (31/10/2026).

 

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