Curhat Sedih Maverick Vinales: Tidak Gajian jika Lewatkan 3 Balapan MotoGP 2026

SELANGOR – Maverick Vinales mencurahkan isi hatinya soal klausul dalam kontrak yang dinilai cukup merugikan. Ia mengaku tidak akan gajian jika absen lebih dari tiga balapan di MotoGP 2026.

Vinales harus bergelut dengan problem cedera dalam dua musim terakhir. Semua diakibatkan oleh kecelakaan dalam Kualifikasi MotoGP Jerman 2025 di mana sang pembalap mengalami dislokasi bahu.

Cedera itu membuatnya absen dalam empat seri di MotoGP 2025. Lalu, ia juga menepi lagi selepas MotoGP Mandalika 2025, hingga kembali pada balapan terakhir di Valencia.

1. Absen di 2026

Problem di bahunya kembali memaksa Vinales absen usai MotoGP AS 2026 guna menjalani operasi. Ia tidak ikut balapan di Spanyol serta Prancis. Ternyata, masalah belum benar-benar selesai.

Vinales lagi-lagi tidak ikut balapan di Inggris, Aragon (Spanyol), San Marino, hingga Austria, dan baru kembali di Jepang. Tapi, pekan lalu di Australia, ia mengaku masih merasakan sakit di bahunya.

Pembalap berusia 31 tahun itu terpaksa mengaspal sembari menahan rasa sakit. Namun, ia tidak punya pilihan karena ada klausul dalam kontrak yang mengatakan soal maksimal jumlah absen.