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Kejurnas Catur 2026 Digelar di Banten, PB Percasi Bidik Popularitas dan Prestasi Dunia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |14:26 WIB
Kejurnas Catur 2026 Digelar di Banten, PB Percasi Bidik Popularitas dan Prestasi Dunia
PB Percasi resmi menggelar Kejuaraan Nasional Catur ke-51 2026 di Banten (Foto: PB Percasi)
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SERANG - PB Percasi resmi menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Catur ke-51 2026 di Banten. Ajang ini membawa dua misi besar, yakni memopulerkan olahraga catur di tengah masyarakat sekaligus mendorong prestasi pecatur Indonesia di level dunia.

Kejurnas Catur 2026 berlangsung pada 23–28 Oktober  di Convention Hall Kampus UIN Maulana Hasanuddin, Serang, Banten. Kejuaraan tersebut resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, bersama Wakil Ketua Umum PB Percasi, Ahmad Ramadhan, Jumat 23 Oktober.

1. Perluas Popularitas

Tim Catur Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Seremoni pembukaan digelar di Pendopo Kantor Gubernur Banten, Serang. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Ramadhan menjelaskan pemilihan Banten sebagai tuan rumah menjadi salah satu upaya PB Percasi untuk memperluas popularitas olahraga catur di Tanah Air.

“Yang pertama, tentu PB Percasi Pusat mengucapkan terima kasih dulu, terima kasih kepada pemerintah daerah Provinsi Banten atas terselenggaranya Kejurnas di Banten,” ucap Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (24/10/2026).

“Mengapa kami pilih Banten? Kami juga ingin mengenalkan catur, seperti yang saya sampaikan tadi (saat sambutan) bahwa kita punya cabang olahraga catur (yang berprestasi),” lanjutnya.

2. Perkembangan Catur Tanah Air

Ahmad Ramadhan juga menyoroti perkembangan prestasi pecatur Indonesia di kancah internasional. Ia menyebut pecatur putra Indonesia berhasil melonjak hingga 40 peringkat, sedangkan pecatur putri mampu menembus peringkat ke-19 dunia.

“Di level dunia, kita sudah meningkat. Baik putra yang meloncat sampai 40 peringkat, dan juga putri yang bisa mencapai peringkat 19,” ujar pria yang juga merupakan perwira tinggi Polri asal Lampung tersebut.

Sementara itu, Dimyati mengapresiasi kepercayaan PB Percasi yang menunjuk Banten sebagai tuan rumah Kejurnas Catur ke-51. Ia memastikan kejuaraan tersebut terbuka untuk masyarakat dan mengajak warga Banten maupun luar daerah untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.

“Catur itu tadi sudah saya sampaikan, filosofinya sangat dalam. Di catur itu kita bisa mencetak manusia-manusia unggul. Dengan Kejurnas otomatis memasyarakatkan catur,” kata Dimyati.

 

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