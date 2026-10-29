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Perang Saudara Tersaji di 16 Besar Hylo Open 2026, Amri/Nita Siap Tantang Dejan/Felisha

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |12:25 WIB
Perang Saudara Tersaji di 16 Besar Hylo Open 2026, Amri/Nita Siap Tantang Dejan/Felisha
Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina. (Foto: PBSI)
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SAARBRUCKEN – Duel sesama wakil Merah Putih bakal tersaji pada babak 16 besar turnamen Hylo Open 2026. Pasangan ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, dipastikan harus saling bunuh melawan rekan senegaranya sendiri, Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, demi berebut tiket ke perempat final.

Kepastian tersebut didapat usai Amri/Nita tampil gemilang pada babak 32 besar. Ganda campuran andalan Indonesia ini sukses menyingkirkan pasangan kombinasi Prancis-Denmark, Grégoire Deschamp/Iben Bergstein, dengan skor straight game 21-18, 21-18 di Saarlandhalle, Saarbrücken, Jerman, pada Rabu 28 Oktober 2026.

Amri Syahnawi mengaku sangat bersyukur dapat melaju ke babak 16 besar Hylo Open 2026. Menurutnya, butuh perjuangan ekstra keras untuk meredam perlawanan Gregoire/Iben dalam dua gim yang berjalan cukup ketat tersebut.

"Alhamdulillah bisa menyelesaikan dan memenangkan pertandingan tanpa cedera. Pertandingan hari ini sebenarnya cukup sulit di awal karena harus adaptasi dari shuttlecock serta lapangan dan harus cepat adaptasi," kata Amri dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/10/2026).

"Di sini lapangannya kecil dan shuttlecock-nya kencang. Ini yang harus kami evaluasi kedepannya supaya cepat beradaptasi dalam kondisi apapun," tambahnya.

Dejan Felisha (Badminton.ina)
Dejan Felisha (Badminton.ina)

1. Siap Hadapi Rekan Sendiri Tanpa Beban

Menatap laga derbi Indonesia melawan Dejan/Felisha di babak 16 besar, Amri memastikan ia dan Nita tidak memikul beban apa pun. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Saarlandhalle, Saarbrücken, Jerman, pada Kamis (29/10/2026) tersebut akan mereka jalani dengan fokus penuh menampilkan permainan terbaik.

 

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