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Lawan Unggulan Pertama di Perempatfinal French Open 2026, Amri/Nita Tidak Gentar!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |16:14 WIB
Lawan Unggulan Pertama di Perempatfinal French Open 2026, Amri/Nita Tidak Gentar!
Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina. (Foto: PBSI)
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PARIS – Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, sukses menjaga tren positif mereka pada ajang French Open 2026. Kepastian tersebut didapat setelah mereka berhasil mengamankan satu tempat di babak perempatfinal, Kamis 22 Oktober 2026.

Langkah mantap pasangan Indonesia ini diraih usai menumbangkan wakil Taiwan yang merupakan unggulan ketujuh, Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan. Tampil di Arena Grand Paris, Prancis, Amri/Nita menang dua gim langsung dengan skor meyakinkan 21-14, 21-12.

Amri mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan bersih tersebut. Ia menjelaskan bahwa kunci keberhasilan mereka terletak pada persiapan strategi yang matang berdasarkan rekam jejak pertemuan sebelumnya.

Pola permainan yang sempat mereka terapkan saat menghadapi Ye/Nicole pada ajang Kejuaraan Dunia beberapa waktu lalu terbukti kembali ampuh. Strategi tersebut sukses meredam perlawanan pasangan unggulan Taiwan di lapangan.

1. Performa Makin Padu

Meski menerapkan strategi serupa, Amri mengakui adanya penyesuaian yang harus dilakukan pada awal laga. Ia dan Nita perlu beradaptasi kembali dengan kebiasaan lawan sebelum akhirnya memegang kendali penuh atas jalannya pertandingan.

Amri Syahnawi/Nita Violina. (Foto: PBSI)
Amri Syahnawi/Nita Violina. (Foto: PBSI)

Amri juga merasakan adanya peningkatan dari sisi mentalitas dan kerja sama di lapangan. Atmosfer pertandingan terasa kian solid, mirip dengan suasana saat berlaga di panggung besar seperti Asian Games maupun Kejuaraan Dunia.

"Hanya bedanya di sini harus sedikit adaptasi lagi dengan kebiasaan musuh terutama di awal-awal. Pada saat sudah pegang kendali, kami tinggal jaga saja," kata Amri melalui keterangan resmi Humas dan Media PP PBSI, dikutip Jumat (23/10/2026).

 

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