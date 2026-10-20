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Hasil French Open 2026: Amri/Nita Pulangkan Wakil Malaysia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |16:11 WIB
Hasil French Open 2026: Amri/Nita Pulangkan Wakil Malaysia
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah melaju dengan mulus ke 16 besar French Open 2026 Super 750 (Foto: X/@INABadminton)
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PARIS – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah melaju dengan mulus ke 16 besar French Open 2026 Super 750. Mereka menumbangkan Jimmy Wong/Cheng Sun Yin, 22-20 dan 21-18 di babak pertama.

Bermain di Arena Grand Paris, Prancis, Selasa (20/10/2026) sore WIB, Amri/Nita berusaha menampilkan performa terbaiknya melawan Jimmy/Cheng. Namun, mereka sementara waktu tertinggal 4-5.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Amri/Nita tampil begitu bersemangat untuk mengejar ketertinggalannya dari lawan. Kerja kerasnya pun membuahkan hasil manis karena kini berbalik unggul 12-11 atas Jimmy/Cheng.

Amri/Nita akhirnya menutup gim kedua dengan catatan manis. Kepastian tersebut setelah mereka mengatasi perlawanan wakil Malaysia tersebut dengan poin 22-20.

 

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