Hasil French Open 2026: Amri/Nita Pulangkan Wakil Malaysia

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah melaju dengan mulus ke 16 besar French Open 2026 Super 750 (Foto: X/@INABadminton)

PARIS – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah melaju dengan mulus ke 16 besar French Open 2026 Super 750. Mereka menumbangkan Jimmy Wong/Cheng Sun Yin, 22-20 dan 21-18 di babak pertama.

Bermain di Arena Grand Paris, Prancis, Selasa (20/10/2026) sore WIB, Amri/Nita berusaha menampilkan performa terbaiknya melawan Jimmy/Cheng. Namun, mereka sementara waktu tertinggal 4-5.

Amri/Nita tampil begitu bersemangat untuk mengejar ketertinggalannya dari lawan. Kerja kerasnya pun membuahkan hasil manis karena kini berbalik unggul 12-11 atas Jimmy/Cheng.

Amri/Nita akhirnya menutup gim kedua dengan catatan manis. Kepastian tersebut setelah mereka mengatasi perlawanan wakil Malaysia tersebut dengan poin 22-20.